Переможець бою Усик-Верховен отримає пояс «Король Нілу»: що це за нагорода і навіщо WBC його придумала

Реклама

Бій Олександр Усик — Ріко Верховен ще до стартового гонгу виглядає як подія, створена не лише для спортивної історії, а й для великого шоу. Український чемпіон проти легенди кікбоксингу і поєдинок біля пірамід Гізи, трансляцію якого ви зможете побачити на Київстар ТБ.

У цієї історії з’явився ще один символ — спеціальний пояс WBC «King of the Nile», тобто «Король Нілу».

WBC оголосила, що переможець бою Усик — Верховен отримає цей церемоніальний пояс. Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що це «дуже унікальний, спеціальний пояс», який організація називає King of the Nile Belt, і він буде «спеціальним трофеєм для переможця бою в Гізі». Це не звичайний чемпіонський пояс, який створює нову вагову категорію чи окремий офіційний титул. Це пам’ятна нагорода під конкретну подію — такий собі трофей, який має підкреслити унікальність вечора.

Реклама

Що таке пояс «Король Нілу»

«King of the Nile» — це спеціальний церемоніальний пояс WBC, створений саме для бою Усик — Верховен у Єгипті. Він прив’язаний не лише до спортсменів, а й до місця проведення — пірамід Гізи та образу Давнього Єгипту.

Сам WBC описує пояс як нагороду, натхненну культурою Давнього Єгипту. На головній та бокових пластинах дизайнери розмістили три ключові символи єгипетської міфології:

Золоті скарабеї. Вони розташовані по обидва боки від центрального логотипу. У Стародавньому Єгипті скарабей був символом сонця, відродження, захисту та нестримного руху вперед — ідеальна метафора для кар’єри Усика.

Око Горуса (Уаджет). Цей знак прикрашає бічну пластину. Традиційно в міфології він уособлює священну силу, захист, божественну владу та чисту перемогу над суперником.

Крилатий сонячний диск. Розміщений на самій вершині головної золотої плашки як символ вищої влади правителя та тріумфу.

Пояс «Король Нілу» / © wbcboxing.com

«Цей пояс унікальний, це дуже красивий трофей, але його справжня цінність — в історії. Локація, піраміди, дух цієї землі… Переможець забере не просто шматок шкіри з позолотою, він забере статус людини, яка підкорила Гізу», — зазначив Маурісіо Сулейман.

Тобто це не просто зелено-золотий пояс із логотипом організації. Це сувенірна, символічна нагорода, яка має візуально прив’язати бій до Єгипту, Нілу, пірамід і всієї історичної атмосфери події.

Реклама

Окрім самого поясу, переможець бою також отримає спеціальний дорогоцінний кулон від WBC.

Окермий дорогоцінний кулон для переможця бою Усик-Верховен / © ТСН

Це повноцінний титул чи просто нагорода?

Це не новий регулярний титул WBC і не пояс, який потім треба захищати. Водночас сам бій має й офіційний титульний контекст. Усик захищатиме свій пояс WBC у надважкій вазі проти Верховена, але бій не стосується титулів IBF, WBA.

WBC була єдиною організацією, яка санкціонувала цей бій як офіційний титульний поєдинок у надважкій вазі; водночас інші пояси Усика не будуть на кону, і пояс The Ring також не виставляють.

Тобто в бою є два різні рівні нагород:

Реклама

Офіційний титульний рівень — пояс WBC у надважкій вазі. Церемоніальний рівень — спеціальний пояс «King of the Nile».

Навіщо WBC придумала цей пояс

WBC давно використовує спеціальні пояси для великих вечорів, ювілейних подій або поєдинків, прив’язаних до певного місця, культури чи свята. Такі пояси не замінюють стандартний чемпіонський титул, але працюють як символ конкретного бою.

У випадку Усик — Верховен логіка очевидна. Бій проходить біля пірамід Гізи — одного з найвідоміших історичних місць світу. Верховена навіть назвав це «однією з найбожевільніших локацій» для спортивної події й наголосив, що місце несе величезну історію. Сам Усик теж назвав ідею бою в Єгипті важливою не лише для себе, а «для всього боксу, всіх людей і Єгипту».

Тому пояс «Король Нілу» — це спосіб матеріалізувати атмосферу події. Не просто сказати: «бій біля пірамід», а створити предмет, який залишиться як символ цього вечора.

Чому це важливо для Усика та Верховена

Для Усика цей пояс може стати ще одним нестандартним артефактом у кар’єрі. У нього вже є олімпійське золото, абсолют у крузервейті, абсолют у хевівейті, перемоги над Джошуа, Ф’юрі та Дюбуа. «Король Нілу» не буде важливішим за ці досягнення, але він може стати красивим символом окремого етапу — періоду, коли Усик уже не просто боксер, а глобальний персонаж, який виходить у ринг у локаціях рівня пірамід і бере участь у подіях, створених на межі спорту, шоу та історичного спектаклю.

Реклама

Сам Усик у коментарі Reuters сказав, що бій у Єгипті важливий для боксу загалом, і припустив, що після цього люди можуть подумати, якщо можливо провести бій біля пірамід, то, можливо, такі події можна організовувати й в інших знакових місцях світу.

Для Ріко Верховена «King of the Nile» має ще інший сенс. Він приходить у цей бій не як боксер із великим рекордом, а як легенда кікбоксингу, яка робить сміливий перехід у нові правила.

© Associated Press

Верховен 12 років був беззаперечним чемпіоном у кікбоксингу, але мав лише один професійний боксерський бій, який виграв нокаутом. Сам нідерландець назвав поєдинок біля пірамід доказом того, що «більше немає меж» у бойових видах спорту.

Для нього спеціальний пояс — це шанс не просто перемогти Усика, а забрати трофей, який одразу стане символом.

Реклама

Навколо таких поясів буває критика

Є й інший бік, спеціальні пояси WBC часто викликають дискусії серед фанатів боксу. Частина аудиторії любить їх як красиві пам’ятні трофеї, а інші вважають, що таких поясів забагато і вони розмивають значення справжніх титулів.

У випадку «Короля Нілу» головне — не плутати статус. Це красива нагорода, але не титул, який дорівнює чемпіонському поясу WBC у надважкій вазі. Саме пояс WBC має спортивну вагу в рейтинговій системі, а «King of the Nile» — це символічний бонус до події.

Нагадаємо, що бій Олескандр Усик — Ріко Верховен відбудеться вже заватра, 23 травня 2026 року, а в Україні офіційним транслятором поєдинку стала платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Вона покаже повний вечір боксу.

Новини партнерів