Зірка Голлівуду Енн Гетевей зізналася, чи робила підтяжку обличчя після хвилі чуток

Американська акторка Енн Гетевей вперше відреагувала на чутки про підтяжку обличчя, які активно обговорювали після її появи на Met Gala.

Зірка зізналася, що довго не хотіла реагувати на припущення в соцмережах. Втім, хвиля обговорень стала настільки гучною, що вона все ж вирішила сказати свою позицію. Гетевей наголосила: люди дедалі частіше подають власні здогадки як беззаперечний факт. І хоча інколи ці припущення можуть бути правдивими, далеко не завжди вони відповідають реальності.

«Я б не сказала, що це було уїдливо. Але зараз настав такий час, коли люди з великою впевненістю приймають за факт те, що, на їхню думку, є фактом, й іноді це справді так, а іноді — ні», — прокоментувала акторка в інтерв’ю журналу ELLE.

За словами знаменитості, вона значно комфортніше почувалася б, якби не доводилося пояснювати особисті речі публічно. Однак масштаби обговорення змусили її дати відповідь. Водночас Гетевей підкреслила, що не засуджує пластичні операції й не виключає, що колись сама може вдатися до такого втручання.

«Я воліла б просто жити в таємниці й не привертати до себе уваги», — додала вона.

