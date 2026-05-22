Катерина Осадча чесно висловилася про ворогів у шоубізнесі: чи є конфлікти із зірками

Українська ведуча Катерина Осадча відверто прокоментувала тему конфліктів у шоубізнесі та пояснила, чи мала реальну ворожнечу під час роботи над проєктом «Світське життя» і з ким із зірок не склалися стосунки.

Навколо журналістського стилю зірки роками точилися розмови. Гострі запитання не раз ставали причиною публічних емоцій. Частина артистів реагувала різко і навіть демонстративно. У медіапросторі це часто трактували як особисті конфлікти. Сама Осадча неодноразово опинялася в центрі таких історій. Але вона запевняє: межа між роботою та особистим для неї чітка.

«Мій найкращий друг — це Юра, мій чоловік. А якщо говорити про людей зі сфери шоубізнесу, то я ні з ким не ворогую. Спілкуюся з усіма. Можливо, хтось образився, не спілкується зі мною — це вже інша річ. Але в мене немає бажання тримати якісь конфлікти чи образи роками. Та й зрештою, це всього лише робота. Я ніколи не ставила собі за мету когось принизити чи спеціально спровокувати», — зізнається Катерина в інтерв’ю OBOZ.UA.

Попри репутацію ведучої, яка ставила незручні запитання, Осадча наголошує: її професійна роль ніколи не була про конфронтацію. Вона не вибудовувала «ворожих таборів» у середовищі артистів і не підтримувала затяжних образ. Для неї важливіше залишатися в робочому контакті, ніж накопичувати суперечки.

«Поки ми не відчуваємо, що "Світське життя" на часі, тому повернутися — напевно, ні. Показувати гламурне життя в тому форматі, як це було раніше, мені здається, поки що не дуже коректним на телебаченні. Зараз у мене зовсім інший ритм життя і пріоритети. Більшу частину часу займає моя фундація… І вже тоді, думаю, буде доречним і "Світське життя"», — ділиться знаменитість.

Ведуча додає, що сьогодні її фокус змістився з індустрії розваг на суспільно важливі проєкти. Саме тому повернення до колишнього формату поки не розглядається. Вона не романтизує телевізійне минуле і не має щодо нього ностальгію.

