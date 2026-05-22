ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
2 хв

Катерина Осадча чесно висловилася про ворогів у шоубізнесі: чи є конфлікти із зірками

Ведуча розставила крапки над «і» у чутках про суперечки зі знаменитостями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Катерина Осадча

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча відверто прокоментувала тему конфліктів у шоубізнесі та пояснила, чи мала реальну ворожнечу під час роботи над проєктом «Світське життя» і з ким із зірок не склалися стосунки.

Навколо журналістського стилю зірки роками точилися розмови. Гострі запитання не раз ставали причиною публічних емоцій. Частина артистів реагувала різко і навіть демонстративно. У медіапросторі це часто трактували як особисті конфлікти. Сама Осадча неодноразово опинялася в центрі таких історій. Але вона запевняє: межа між роботою та особистим для неї чітка.

«Мій найкращий друг — це Юра, мій чоловік. А якщо говорити про людей зі сфери шоубізнесу, то я ні з ким не ворогую. Спілкуюся з усіма. Можливо, хтось образився, не спілкується зі мною — це вже інша річ. Але в мене немає бажання тримати якісь конфлікти чи образи роками. Та й зрештою, це всього лише робота. Я ніколи не ставила собі за мету когось принизити чи спеціально спровокувати», — зізнається Катерина в інтерв’ю OBOZ.UA.

Катерина Осадча

Катерина Осадча

Попри репутацію ведучої, яка ставила незручні запитання, Осадча наголошує: її професійна роль ніколи не була про конфронтацію. Вона не вибудовувала «ворожих таборів» у середовищі артистів і не підтримувала затяжних образ. Для неї важливіше залишатися в робочому контакті, ніж накопичувати суперечки.

«Поки ми не відчуваємо, що "Світське життя" на часі, тому повернутися — напевно, ні. Показувати гламурне життя в тому форматі, як це було раніше, мені здається, поки що не дуже коректним на телебаченні. Зараз у мене зовсім інший ритм життя і пріоритети. Більшу частину часу займає моя фундація… І вже тоді, думаю, буде доречним і "Світське життя"», — ділиться знаменитість.

Ведуча додає, що сьогодні її фокус змістився з індустрії розваг на суспільно важливі проєкти. Саме тому повернення до колишнього формату поки не розглядається. Вона не романтизує телевізійне минуле і не має щодо нього ностальгію.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча розкрила суворі правила для синів від Горбунова й у чому їх обмежує.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie