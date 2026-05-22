В Україні готують підвищення стипендій для студентів: у МОН напрацюють рішення

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Міністерство освіти і науки України напрацює рішення щодо підвищення стипендій для студентів професійних коледжів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї робочої поїздки до Рівного, де він поспілкувався зі студентською молоддю.

Під час зустрічі з учнями та керівниками підприємств, які допомагають їм із працевлаштуванням, Глава держави обговорив підготовку фахівців та популяризацію професійної освіти. Однією з головних тем розмови стало фінансове забезпечення майбутніх спеціалістів.

Реклама

«Порушувалось і питання підвищення стипендій. Можливі рішення напрацює Міністерство освіти і науки», — повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Президент наголосив, що розвиток професійно-технічного напряму зараз є пріоритетом для держави. За його словами, прикладні професії критично необхідні Україні для забезпечення стабільності економіки під час війни, а також для майбутньої масштабної відбудови країни.

«Наші Збройні Сили роблять усе, щоб Україна жила, розвивалась, економічно передусім. Дякую кожному, хто обирає для себе цей шлях», — додав Зеленський.

Глава держави також висловив вдячність європейським партнерам, які допомагають Україні модернізувати заклади професійної освіти.

Реклама

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки скасувало наказ №910, який обмежував поновлення на навчанні та переведення студентів на денну та дуальну форми через мобілізаційні процеси. Суд визнав документ протиправним.

Новини партнерів