ЗСУ змусили окупантів перекрити ключову логістичну трасу з Ростова до Криму через масові атаки дронів

Кадр ураження від Азова

Колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо розпорядився обмежити рух так званою трасою «Новоросія», що йде вздовж Азовського моря і удари по якій почали завдавати українські дрони.

Про це повідомив Сальдо у Telegram.

Сальдо підписав «указ», який обмежує рух транспорту на цій трасі в межах окупованої частини Херсонської області. Обмеження ввели з 21 травня і до «окремого розпорядження».

«Обмеження не стосується вантажів військового призначення, спеціальних вантажів, ліків, техніки для відновлення інфраструктури, палива, швидкопсувних продуктів та окремих соціально значущих продовольчих товарів першої необхідності».

Так звана траса «Новоросія» (Р-280) — це російська військово-логістична автомагістраль протяжністю понад 500-600 км, яка з’єднує Ростов-на-Дону (РФ) з окупованим Кримом. Маршрут пролягає через захоплені українські міста — Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.

