Картопляний салат / © Associated Press

У різних країнах картопляний салат готують по-своєму, наприклад, десь додають бекон, десь яблука, а десь багато зелені та кислинки. Але головний секрет успіху завжди один — баланс простоти та текстури.

У версії, про яку розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia, усе саме так, як треба. Це той варіант, який однаково добре підійде як для сімейної вечері, так і для літнього столу на терасі.

Інгредієнти

Для салату

велика картопля 4 шт.

яйця 5 шт.

мариновані огірки 3–4 шт.

оливки 100 г

петрушки чи кріп 1 пучок

сіль

чорний перець

червона цибуля (за бажанням)

маринований перець (за бажанням)

Для соусу

майонез 3 ст. л

гірчиця 1 ч. л

лимонний сік 4 ст. л

Приготування

У цьому рецепті важливо не переварити картоплю, тож варіть її у шкірці приблизно 30 хв Після чого трохи охолодіть і наріжте великими кубиками, приблизно 1,5–2 сантиметри. Яйця варіть 8 хв після закипання та одразу перекладають у холодну воду. Мариновані огірки наріжте кружальцями, зелень дрібно шаткуйте, а оливки залиште цілими чи розріжте навпіл. Усі інгредієнти обережно змішайте, щоб картопля не перетворилася на пюре. Поєднайте всі інгредієнти для соусу та ретельно перемішайте. Додайте соус у салат і ще раз обережно все перемішайте.

Картопляний салат ідеально смакує наступного дня, коли інгредієнти встигають «подружитися» між собою, тож його можна готувати заздалегідь.

