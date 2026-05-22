Картопляний салат — рецепт модної страви цього сезону

Картопляний салат ситний, домашній, дещо ностальгійний, але при цьому актуальний для сучасної кухні. Особливо якщо додати мариновані огірки та оливки.

Картопляний салат / © Associated Press

У різних країнах картопляний салат готують по-своєму, наприклад, десь додають бекон, десь яблука, а десь багато зелені та кислинки. Але головний секрет успіху завжди один — баланс простоти та текстури.

У версії, про яку розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia, усе саме так, як треба. Це той варіант, який однаково добре підійде як для сімейної вечері, так і для літнього столу на терасі.

Інгредієнти

Для салату

  • велика картопля 4 шт.

  • яйця 5 шт.

  • мариновані огірки 3–4 шт.

  • оливки 100 г

  • петрушки чи кріп 1 пучок

  • сіль

  • чорний перець

  • червона цибуля (за бажанням)

  • маринований перець (за бажанням)

Для соусу

  • майонез 3 ст. л

  • гірчиця 1 ч. л

  • лимонний сік 4 ст. л

Приготування

  1. У цьому рецепті важливо не переварити картоплю, тож варіть її у шкірці приблизно 30 хв

  2. Після чого трохи охолодіть і наріжте великими кубиками, приблизно 1,5–2 сантиметри.

  3. Яйця варіть 8 хв після закипання та одразу перекладають у холодну воду.

  4. Мариновані огірки наріжте кружальцями, зелень дрібно шаткуйте, а оливки залиште цілими чи розріжте навпіл.

  5. Усі інгредієнти обережно змішайте, щоб картопля не перетворилася на пюре.

  6. Поєднайте всі інгредієнти для соусу та ретельно перемішайте.

  7. Додайте соус у салат і ще раз обережно все перемішайте.

Картопляний салат ідеально смакує наступного дня, коли інгредієнти встигають «подружитися» між собою, тож його можна готувати заздалегідь.

