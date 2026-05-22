Картопляний салат — рецепт модної страви цього сезону
Картопляний салат ситний, домашній, дещо ностальгійний, але при цьому актуальний для сучасної кухні. Особливо якщо додати мариновані огірки та оливки.
У різних країнах картопляний салат готують по-своєму, наприклад, десь додають бекон, десь яблука, а десь багато зелені та кислинки. Але головний секрет успіху завжди один — баланс простоти та текстури.
У версії, про яку розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia, усе саме так, як треба. Це той варіант, який однаково добре підійде як для сімейної вечері, так і для літнього столу на терасі.
Інгредієнти
Для салату
велика картопля 4 шт.
яйця 5 шт.
мариновані огірки 3–4 шт.
оливки 100 г
петрушки чи кріп 1 пучок
сіль
чорний перець
червона цибуля (за бажанням)
маринований перець (за бажанням)
Для соусу
майонез 3 ст. л
гірчиця 1 ч. л
лимонний сік 4 ст. л
Приготування
У цьому рецепті важливо не переварити картоплю, тож варіть її у шкірці приблизно 30 хв
Після чого трохи охолодіть і наріжте великими кубиками, приблизно 1,5–2 сантиметри.
Яйця варіть 8 хв після закипання та одразу перекладають у холодну воду.
Мариновані огірки наріжте кружальцями, зелень дрібно шаткуйте, а оливки залиште цілими чи розріжте навпіл.
Усі інгредієнти обережно змішайте, щоб картопля не перетворилася на пюре.
Поєднайте всі інгредієнти для соусу та ретельно перемішайте.
Додайте соус у салат і ще раз обережно все перемішайте.
Картопляний салат ідеально смакує наступного дня, коли інгредієнти встигають «подружитися» між собою, тож його можна готувати заздалегідь.