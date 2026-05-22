Зворушливий момент: мама Девіда Бекхема вперше побачила троянду, названу на честь сина

Chelsea Flower Show — це неофіційний старт літа і національна гордість Великої Британії. Виставку щорічно проводить Королівське товариство садівників (RHS) з 1862 року і збирає близько 145 тисяч відвідувачів, включно з обов’язковими візитами членів королівської сім’ї.

На виставці цього року знаменитим розплідником David Austin Roses була представлена особлива троянда сорту Sir David Beckham.

Сорт став зворушливим подарунком футболістові на його 50-річний ювілей від його молодшої доньки Гарпер. Вона звернулася до селекціонерів із проханням підібрати квітку, яка б відображала любов її батька до заміського життя і британської природи та годин, проведених разом у сімейному саду.

У своєму Instagram відомий спортсмен поділився зворушливим моментом: його мама — 76-річна Сандра Джорджина Вест — теж відвідала виставку і вперше побачила троянду, названу на честь сина.

Сандра тримає в руках гілку з бутонами й уважно її розглядає.

«Найкраща фотографія на світі: мама на виставці квітів у Челсі дивиться на троянду свого сина», — написала спортсменка.

Девід показав і своє фото: він нахиляється до куща троянд і торкається бутона.

Нагадаємо, на Chelsea Flower Show представили ще одну троянду, названу на честь іншої британської зірки — супермоделі Кейт Мосс.

