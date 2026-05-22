Христина Соловій замилувала романтикою із загадковим обранцем, якого приховує від публіки
Зірка дотепер тримає своє кохання за сімома замками.
Українська співачка Христина Соловій, яка тривалий час не афішує особисте життя, несподівано засвітила свого таємничого коханого.
Після гучного роману з письменником Сергієм Жаданом артистка більше не ділиться подробицями про нове кохання та ретельно оберігає приватність. Втім, цього разу виконавиця у фотоблогу похизувалася романтичним моментом.
Так, нещодавно Христина відвідала концерт гурту Latexfauna у Києві. Компанію зірці склав її загадковий обранець. Співачка поділилася враженнями й опублікувала декілька кадрів, на одному з яких виднівся чоловік у чорній футболці. Він стояв позаду виконавиці, яка ледь стримувала сльози від улюблених пісень, й обіймав її зі спини, рухаючись у такт. Щоправда, обличчя, як і раніше, залишилося поза камерою.
Цікаво, що це вже не вперше таємничий супутник Соловій потрапляє в кадр. Ще на початку року блогер Ніколас Карма випадково зустрів співачку у центрі Львова. Тоді Христина прогулювалася з чоловіком і щойно блогер підійшов до артистки, її супутник одразу відійшов убік, а його обличчя у кінцевому результаті приховали.
