Шкіра під пахвами буде сухою та свіжою цілий день: змочіть ватяний диск і проведіть по ній
Це доступний аптечний засіб, який допомагає зменшити потовиділення у зоні пахв і підтримує відчуття чистоти та свіжості без складних і дороговартісних процедур.
Пітливість у зоні пахв — природний процес, однак часто це створює дискомфорт, особливо у спеку. Навіть дезодоранти не завжди дають тривалий ефект свіжості. Втім існує простий доглядовий метод, який допомагає підтримувати відчуття сухості та чистоти протягом усього дня. Для цього використовується звичайний ватний диск і доступний аптечний засіб, який м’яко, але вкрай ефективно впливає на шкіру.
Що треба зробити для сухості та свіжості під пахвами
Ефективним варіантом вважається розчин хлоргексидину 0,05%. Достатньо змочити ватний диск у засобі й акуратно провести по чистій шкірі пахв після душу. Цей засіб:
зменшує кількість бактерій на поверхні шкіри;
допомагає запобігти появі неприємного запаху;
підтримує відчуття чистоти протягом дня;
не залишає жирної чи липкої плівки на шкірі.
Як правильно використовувати засіб від поту
Щоб отримати максимальний ефект, важливо дотримуватися простих правил:
наносити тільки на чисту та суху шкіру;
використовувати ватний диск, а не розпилення;
не застосовувати одразу після гоління, щоб уникнути подразнення;
використовувати раз на день, найкраще після душу.
Такий догляд можна поєднувати з звичайним дезодорантом або антиперспірантом.
Хлоргексидин не блокує потовиділення, але впливає на головну причину запаху — бактерії, які розмножуються у вологому середовищі. Завдяки цьому зменшується неприємний запах, шкіра довше залишається чистою, відчуття свіжості зберігається протягом дня.