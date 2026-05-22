Шкіра під пахвами буде сухою та свіжою цілий день: змочіть ватяний диск і проведіть по ній

Як зменшити пітливість під пахвами / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Пітливість у зоні пахв — природний процес, однак часто це створює дискомфорт, особливо у спеку. Навіть дезодоранти не завжди дають тривалий ефект свіжості. Втім існує простий доглядовий метод, який допомагає підтримувати відчуття сухості та чистоти протягом усього дня. Для цього використовується звичайний ватний диск і доступний аптечний засіб, який м’яко, але вкрай ефективно впливає на шкіру.

Що треба зробити для сухості та свіжості під пахвами

Ефективним варіантом вважається розчин хлоргексидину 0,05%. Достатньо змочити ватний диск у засобі й акуратно провести по чистій шкірі пахв після душу. Цей засіб:

зменшує кількість бактерій на поверхні шкіри;

допомагає запобігти появі неприємного запаху;

підтримує відчуття чистоти протягом дня;

не залишає жирної чи липкої плівки на шкірі.

Як правильно використовувати засіб від поту

Щоб отримати максимальний ефект, важливо дотримуватися простих правил:

Реклама

наносити тільки на чисту та суху шкіру;

використовувати ватний диск, а не розпилення;

не застосовувати одразу після гоління, щоб уникнути подразнення;

використовувати раз на день, найкраще після душу.

Такий догляд можна поєднувати з звичайним дезодорантом або антиперспірантом.

Хлоргексидин не блокує потовиділення, але впливає на головну причину запаху — бактерії, які розмножуються у вологому середовищі. Завдяки цьому зменшується неприємний запах, шкіра довше залишається чистою, відчуття свіжості зберігається протягом дня.

Новини партнерів