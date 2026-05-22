"Зрізають шкіру з голови": Лубінець шокував звірствами та кількістю тортур у полоні РФ

Омбудсман Дмитро Лубінець / © ТСН

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що задокументовано 695 видів тортур, які Росія застосовує до військовополонених та цивільних українців у неволі. Серед них — електрошок, побиття, каліцтва під час гоління та голод. Також Україна верифікувала 186 місць утримання полонених в РФ та в окупації.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів під час презентації проєкту «Зроблено в Росії. Доставлено в полон».

Лубінець заявив про системне застосування тортур до українських військовополонених та цивільних заручників у РФ.

«Наприклад, я пам’ятаю, спілкувався з хлопцями з числа повернутих. Хлопець, який був поранений, виходив з „Азовсталі“. Так от на „прийомці“, коли всі розуміли, що в нього поранення в ногу, його били саме по цій нозі. І після цього він не отримував жодної медичної допомоги», — повідомив омбудсман.

За його словами, у межах проєкту офіційно задокументовано 695 видів тортур, які застосовує Росія. Серед них — побиття, фізичні знущання, сексуальне насильство та психологічний тиск.

«Військовополонених душать, б’ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці. А як тільки ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити», — розповів Лубінець.

Також системно фіксуються антисанітарія та голодування як методи примусу. Наразі задокументовано 860 випадків неналежних умов утримання.

«Один з видів тортур — вони всі шокують, — але, наприклад, є так званий перукар. Це під час гоління спеціально зрізають не тільки волосся, а прямо шматки шкіри з голови. І якщо людина починає кричати, то її тут же фізично знову б’ють і застосовують електрошок», — розповів омбудсман.

За даними міжнародних партнерів, встановлено 29 місць утримання українців: 18 — на території РФ та 11 — на тимчасово окупованих територіях України. Водночас завдяки роботі Головного управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України вдалося верифікувати 186 місць утримання українських військовополонених і цивільних заручників на території РФ та окупованих частинах України.

Окремо Лубінець наголосив, що для утримання полонених використовують найвіддаленіші регіони РФ, зокрема Сибір, де умови є особливо тяжкими.

«Сибір з надзвичайно важкими умовами. Я не буду розказувати, що всі 186 місць, вони приблизно плюс-мінус однакові, негативно налаштовані, не прилаштовані місця для тримання українських військовополонених. Я можу прямо по списку розказувати годинами: Мордовія, Кашин, Камишин, Ростов, СІЗО, виправні колонії, в Луганській області, в Донецькій області. По всім цим місцям окремо піднімаються питання із боку хлопців і дівчат, які повернулися з полону. Просто елементарно розказують, що там відбувається, і вимагають дієвої реакції», — розповів омбудсман.

Він також розкритикував реакцію міжнародної спільноти, наголосивши, що партнери України добре обізнані зі злочинами РФ ще від 2014 року, однак не демонструють достатньо рішучих дій.

«Скільки разів ми кричали на весь світ, скільки просили, вимагали дієвої реакції. Набагато легше робити вигляд, що щось там відбувається, але не настільки вже погано, бо інколи набагато краще торгувати з РФ, отримати бенефіти, ніж нарешті починати вимагати дієвої реакції від всіх міжнародних організацій, міжнародних партнерів. Якщо б світ розумів, що РФ не просто розуміє — це сигнал для продовження, це сигнал, що вона може робити абсолютно все, будь з ким, і жодного покарання для них не буде. І в цьому є основна проблема сучасного світу», — висловився Лубінець.

Він підкреслив, що нині міжнародна система захисту прав людини фактично не працює щодо держав, які системно катують полонених, утримують цивільних заручників та депортують дітей.

«І назва цієї країни — Російська Федерація. Там не працює жоден з міжнародних інструментів. І ми про це повинні сьогодні говорити, і шукати додаткові можливості впливу на Російську Федерацію«, — акцентував омбудсман.

Нагадаємо, стало відомо, що російські окупанти закатували до смерті начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка, який потрапив у полон після виходу з «Азовсталі», пережив Оленівку та катівні Таганрога і Камишина. У вересні 2025 року його тіло повернули до України під час репатріації. Судмедекспертиза у Львові зафіксувала численні переломи ребер та тупу травму грудної клітки. Заступник командира 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав «Калина» Паламар закликав міжнародну спільноту й українських посадовців перейти від моніторингу до жорстких дій, аби захистити військовополонених, поки ще є кого повертати.

