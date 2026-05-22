Снікерс без випікання у склянці: рецепт смачного десерту

Снікерс без випікання

Коли хочеться приготувати до чаю щось особливе, але немає жодного бажання вмикати духовку чи замішувати тісто, цей рецепт стане ідеальною знахідкою. Смаком десерт дуже нагадує знаменитий батончик Snickers — тут є і шоколад, і густа карамель, і багато горіхів. Проте подається він у вигляді ніжного багатошарового смаколика у склянках, який зручно їсти ложкою.

Величезний плюс страви — простота та швидкість. Усі інгредієнти просто викладаються шарами, а вже за пів години відпочинку в холодильнику десерт можна подавати до столу.

Що знадобиться для приготування

Пропорції розраховані приблизно на 3–4 порції:

Пісочне печиво — 120 г

Вершки (жирність 33%) — 200 мл

Кисломолочний сир (або крем-сир) — 180 г

Цукрова пудра — 1 ст. л.

Варене згущене молоко або готова густа карамель — 140 г

Смажений арахіс — 80 г

Молочний або чорний шоколад — 90 г

Молоко або рідкі вершки (для шоколадного шару) — 60 мл

Сіль — маленька дрібка (якщо горіхи несолоні)

Порада щодо інгредієнтів, печиво краще обирати класичне, без занадто сильних штучних ароматизаторів. Чудово підійде звичайне ванільне або шоколадне. Арахіс обов’язково має бути підсушеним чи обсмаженим. Якщо ви купили вже солоні горішки, додатково солити карамель не потрібно.

Як приготувати снікерс

Покладіть пісочне печиво у щільний пакет і подрібніть його за допомогою качалки або просто денцем важкої склянки. Робити з нього однорідне борошно не потрібно — невеликі шматочки печива мають відчуватися у готовому десерті, створюючи приємну текстуру.

Візьміть добре охолоджені жирні вершки та збийте їх разом із цукровою пудрою до отримання м’якої, пишної та повітряної маси. Після цього додайте туди сир і акуратно перемішайте все разом. Як тільки крем став однорідним і почав добре тримати форму — зупиняйтеся, збивати далі не варто, щоб не перетворити вершки на масло.

Подрібніть плитку шоколаду на шматочки. Добре підігрійте молоко або вершки (але не кип’ятіть) і залийте ними шоколад. Повільно помішуйте суміш, поки вона не перетвориться на гладку, блискучу глазур. Якщо шоколад розчиняється неохоче, можна підігріти миску кілька секунд у мікрохвильовці або на водяній бані. Головне — діяти обережно і не перегріти масу.

Арахіс подрібніть ножем на великі шматочки. Жменю горіхів відкладіть для фінального прикрашання, а решту висипте у варене згущене молоко чи карамель і перемішайте. Якщо карамельна маса здається занадто щільною, злегка підігрійте її — так вона стане слухнянішою. Якщо горіхи були прісними, обов’язково додайте сюди дрібку солі. Це збалансує нудотну солодкість і зробить смак глибоким.

На дно кожної склянки насипте шар подрібненого печива. Далі викладіть порцію вершкового крему, слідом — карамель з арахісом і трохи шоколадної глазурі. Якщо у вас високі келихи чи склянки, повторіть усі шари ще раз у тому ж порядку. Верхній шар закрийте шоколадом, задекоруйте залишками горіхів та крихтами печива.

Не намагайтеся зробити лінії ідеально рівними. У цьому десерті легка естетична недбалість лише додає апетитності, красиві підтікання карамелі на кремі та шоколад, що стікає по стінках склянки, виглядають дуже ефектно.

Готові порційні десерти залиште в холодильнику щонайменше на 30 хвилин. За цей час вершковий шар трохи стабілізується, шоколад схопиться, а печиво просочиться соками і стане м’яким.

Ці солодощі дуже зручно готувати заздалегідь — наприклад, увечері напередодні свята чи приходу гостей. У такому разі просто щільно затягніть верх склянок харчовою плівкою, щоб крем не увібрав у себе сторонні кулінарні запахи з холодильника.

