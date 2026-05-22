Напад Росії на НАТО: британці змоделювали сценарій війни за допомогою ШІ

Британські військові змоделювали сценарій війни у разі нападу Росії на НАТО, використовуючи штучний інтелект та нову систему бойової мережі під назвою ASGARD.

Про це повідомляє Bloomberg.

На навчаннях під назвою ARRCADE STRIKE вперше було використано технологію ASGARD, яка з’єднує війська, дрони, роботів та артилерію Корпусу швидкого реагування — стратегічних сил НАТО, які будуть негайно розгорнуті в умовах конфлікту. Раніше ця бойова мережа вже була випробувана в польових навчаннях іншими підрозділами.

Ця платформа об’єднує продукти Google Inc., Palantir Technologies Inc., BT GRoup Plc, Rowden, Oxford Dynamics, Faculty та Whitespace. Вона буде розгорнута в інших збройних силах НАТО наступної весни.

Поєднуючи дешевші боєприпаси та безпілотні системи, військові розробили план ефективного удару по 22 дивізіях російських військ, що просувалися до східного флангу НАТО. Ця робота споживала 10 терабайтів даних на день — еквівалент трьох місяців безперервного потокового відео Netflix — оскільки особовий склад працював позмінно 24 години на добу, керуючи 100 000 військовослужбовців союзників та 40 000 транспортних засобів.

Під час навчань також перевіряли, чи можуть сили НАТО обмежити свої передачі, щоб уникнути виявлення, одночасно погіршуючи роботу російських засобів радіоелектронної боротьби, зв’язку та протиповітряної оборони.

Нова технологія дозволила спланувати складну місію з відкидання російських військ та повернення втрачених територій лише за дві години — замість трьох днів, як це було раніше.

Але військові чиновники заявили, що ефективність навчань не може бути застосована в реальності з простої причини: Велика Британія не закуповує необхідні технології достатньо швидко, щоб оснастити свої збройні сили до 2030 року, коли, на думку НАТО, загроза з боку Росії буде найбільш гострою.

«Цього року ми реально могли б забезпечити модернізовані технології та підвищену готовність, необхідні для протидії цій загрозі, але лише за умови правильних інвестицій зараз», — сказав генерал-лейтенант Майк Елвісс, командувач Об’єднаних сил швидкого реагування.

Хоча Велика Британія виділила 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,3 мільярда доларів) на фінансування того, що вона називає «цифровою мережею таргетування», минулого року вона витратила на ASGARD лише 50 мільйонів фунтів стерлінгів, і така ж сума закладена в бюджеті цього року.

Нагадаємо, очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне вважає, що Росія становить основну та найбільш суттєву загрозу для європейської безпеки, що виявляється через широкий спектр військових, гібридних та інформаційних дій.

