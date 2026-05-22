Дружина Євгена Кота відмовилася брати прізвище зірки після весілля й пояснила чому: "Напевно, страх"

Євген Кот і Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot

Реклама

Дружина українського хореографа Євгена Кота — фітнес-тренерка та чемпіонка світу з гімнастики Наталія Татарінцева — відверто розповіла, чому після шлюбу вирішила не змінювати прізвище.

За її словами, це було свідоме рішення, яке сформувалося ще після попереднього досвіду в особистому житті. Наталія пригадала, що вже одного разу брала прізвище колишнього чоловіка у першому шлюбі, однак після розлучення зіткнулася з бюрократичними труднощами та довгим процесом повернення до дівочого прізвища. Через щільний графік і постійні поїздки це стало для неї додатковим стресом.

Водночас спортсменка наголосила, що це не має жодного впливу на її стосунки з Євгеном Котом і не є проявом дистанції. Вона підкреслила, що комфортно почувається зі своїм дівочим прізвищем, хоча в публічному просторі іноді додає й прізвище чоловіка як знак поваги до родини.

Реклама

Наталія Татарінцева та Євген Кот

«Це, напевно, страх чи особистий пунктик. Досвід зміни прізвища був. Але у результаті захотіла залишитися собою. А коли це стається вдруге, то я одразу сказала Євгенові, що я транслюю себе як Татарінцева й я хотіла б лишити це при собі. А в Instagram додала собі „Кот“, бо хотілося все ж віддати частинку себе своєму чоловікові. А Леля (донька — прим. ред.) — Кот, бо у неї є батько», — пояснила Татарінцева в інтерв’ю Мирославі Мандзюк.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Татарінцева різко пройшлася по колезі-зрадниці Тетяні Денисовій. Гімнастка пояснила, як на початку повномасштабного вторгнення та зіпсувала їй головну мрію.

Новини партнерів