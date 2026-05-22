ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Дружина Євгена Кота відмовилася брати прізвище зірки після весілля й пояснила чому: "Напевно, страх"

Це було свідомим рішенням відомої гімнастки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Євген Кот і Наталія Татарінцева

Євген Кот і Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot

Дружина українського хореографа Євгена Кота — фітнес-тренерка та чемпіонка світу з гімнастики Наталія Татарінцева — відверто розповіла, чому після шлюбу вирішила не змінювати прізвище.

За її словами, це було свідоме рішення, яке сформувалося ще після попереднього досвіду в особистому житті. Наталія пригадала, що вже одного разу брала прізвище колишнього чоловіка у першому шлюбі, однак після розлучення зіткнулася з бюрократичними труднощами та довгим процесом повернення до дівочого прізвища. Через щільний графік і постійні поїздки це стало для неї додатковим стресом.

Водночас спортсменка наголосила, що це не має жодного впливу на її стосунки з Євгеном Котом і не є проявом дистанції. Вона підкреслила, що комфортно почувається зі своїм дівочим прізвищем, хоча в публічному просторі іноді додає й прізвище чоловіка як знак поваги до родини.

Наталія Татарінцева та Євген Кот

Наталія Татарінцева та Євген Кот

«Це, напевно, страх чи особистий пунктик. Досвід зміни прізвища був. Але у результаті захотіла залишитися собою. А коли це стається вдруге, то я одразу сказала Євгенові, що я транслюю себе як Татарінцева й я хотіла б лишити це при собі. А в Instagram додала собі „Кот“, бо хотілося все ж віддати частинку себе своєму чоловікові. А Леля (донька — прим. ред.) — Кот, бо у неї є батько», — пояснила Татарінцева в інтерв’ю Мирославі Мандзюк.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Татарінцева різко пройшлася по колезі-зрадниці Тетяні Денисовій. Гімнастка пояснила, як на початку повномасштабного вторгнення та зіпсувала їй головну мрію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie