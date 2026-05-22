Чому легендарний чубчик Джейн Біркін знову став головною зачіскою сезону

Джейн Біркін / © Associated Press

Ім’я Джейн Біркін давно асоціюється не лише з легендарною сумкою Hermès. Її стиль — розслаблений, інтелігентний і трохи богемний — став справжнім символом «тихої розкоші» ще задовго до того, як цей термін заполонив соцмережі. Про це розповіло видання InStyle.

Сьогодні її фірмовий чубчик переживає нову хвилю популярності. І якщо колись він був невіддільною частиною британсько-паризького образу самої Біркін, то тепер це універсальна зачіска для тих, хто хоче мати легкий, сучасний і дещо французький вигляд.

Секрет популярності — у поєднанні ретро-настрою та адаптивності. Цей чубчик легко підлаштовується під різні типи волосся, форму обличчя та стиль життя.

Чубчик Біркін

Джейн Біркін та Серж Генсбур / © Associated Press

Класичний чубчик Джейн Біркін — це м’який, трохи прямий чубок із легко прорідженими кінчиками, який закінчується трохи вище брів. На відміну від традиційного густого прямого чубчика для нього потрібно менше волосся, тому він має повітряний і невимушений вигляд.

Саме ця «ідеальна недосконалість» і зробила зачіску культовою. Вона не має надто укладеного чи графічного вигляду, навпаки, створює враження природності та легкої романтичності.

Сучасна версія чубчика Біркін стала ще м’якшою. Тепер його часто роблять довшим, майже до вій, з делікатними текстурними пасмами і легкою недбалістю. Його можна носити як суцільною лінією, так і трохи розділеним посередині та поєднувати з пасмами біля обличчя.

Чому всі хочуть «той самий французький чубчик»

Дакота Джонсон / © Associated Press

Нову популярність можна пояснити глобальною любов’ю до естетики краси без очевидних зусиль. Однією з головних амбасадорок тренду стала Дженна Ортега. Її образи фактично повернули моду на драматичний, трохи загадковий чубчик із ретро-настроєм. А Дакота Джонсон уже кілька років залишається головним прикладом того, як він може мати максимально сучасний вигляд — м’який, сексуальний і невимушений.

Цей чубчик ідеально вписався у нинішню моду на «живе» волосся, без складного укладання та надмірної ідеальності.

Кому пасує чубчик Біркін

Елізабет Олсен / © Associated Press

Найкраще така форма працює на тонкому та прямому волоссі, але стилісти наголошують, що адаптувати її можна практично під будь-яку текстуру. Головне — правильно підібрати довжину, густоту й форму. Саме тому фахівці радять уперше робити чубчик трохи довшим, ніж хочеться. Після стрижки волосся може підстрибнути вище, особливо якщо має хвилю чи природний об’єм.

Сьогодні стилісти більше не працюють за принципом «один варіант для всіх». Такий чубчик може бути густішим або майже прозорим, довшим чи коротшим, щільним біля очей чи плавно переходити в пасма навколо обличчя.

Дженна Ортега / © Associated Press

Для того, щоб правильно пояснити перукареві чи стилістові, що ж саме ви хочете, першочергово завжди приносьте референс, причому бажано фото людини зі схожою формою обличчя і текстурою волосся. Просіть м’які проріджені кінчики, не надто широкий чубчик і легке обрамлення обличчя без зайвого об’єму.

Особливість чубчика Біркін у тому, що він має залишатися «ближче» до очей і брів, а не розширювати обличчя, як класичний прямий чубчик.

Укладання чубчика

Попри репутацію «ледачої» зачіски цей чубчик усе ж потребує невеликого щоденного стайлінгу. Для укладання треба використовувати круглу щітку, легкий мус для фіксації, текстурні засоби для розділення пасом і сухий шампунь для підтримки свіжості.

Головне правило — не робити чубчик надто округлим або «пухким». Він має залишатися максимально природним і трохи прямим. Саме ця легка недбалість створює той самий «ефект парижанки».

Складність догляду

Чубчик Біркін вимагає регулярного підрівнювання, приблизно кожні кілька тижнів. Але стилісти запевняють, що цей варіант значно легше відрощувати, ніж класичний густий чубчик. Через меншу густоту та м’які кінчики він поступово й непомітно зливається з основною довжиною волосся.

Саме це робить його таким привабливим, адже він не має надто «зобов’язального» вигляду, проте здатен повністю змінити риси обличчя та зробити образ ніжним, чуттєвим і стильним.

Чубчик Біркін — це не просто ще одна трендова річ із TikTok, а повернення до естетики, де краса не кричить про себе, а має природний і невимушений вигляд. Саме тому ця зачіска ідеально вписується у сучасний запит на стиль, який начебто не потребує зусиль, але завжди працює на вас.

