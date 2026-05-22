Вогняні кулі та об'єкти Tic-Tac: 5 головних сенсацій із розсекречених файлів США про НЛО

Пентагон виконав розпорядження президента США Дональда Трампа щодо максимальної прозорості та опублікував на своєму офіційному сайті нову партію закритих файлів про непізнані літальні об’єкти.

Про п’ять найгучніших фактів із цього релізу пише Daily Star.

Крім сухих звітів, пакет містить аудіозаписи екіпажу місії «Аполлон-12», які повідомляли про дивні об’єкти в космосі, та кадри з кабін американських винищувачів.

Міністр оборони Піт Гегсет у своїй офіційній заяві наголосив, що ці файли роками підживлювали чутки через надмірну засекреченість, і тепер «американський народ має побачити все на власні очі». Сам Трамп емоційно прокоментував реліз у своїй соцмережі Truth Social.

«Попередні адміністрації провалили прозорість у цьому питанні. З цими новими документами та відео люди можуть самі вирішити: „Що, в біса, тут коїться?“. Розважайтеся та насолоджуйтесь!» — написав Трамп.

Журналісти виділили п’ять головних аномалій, зафіксованих військовими.

1. Загадкові «вогняні кулі»

Документи містять звіти про таємничі вогняні кулі, поява яких у штаті Нью-Мексико змусила військових проводити термінові пошуки радіоактивних або хімічних часток у повітрі.

Крім того, зафіксовані рапорти про помаранчеві сфери, що світилися і буквально роїлися навколо військових гелікоптерів, а також свідчення про аномальні літальні об’єкти поблизу колишньої радянської військової бази в Казахстані.

2. Об’єкти форми «Tic-Tac»

Серед оприлюднених матеріалів є 46 відеозаписів, на публікації яких наполягали законодавці. На кадрах зафіксовано об’єкти характерної довгастої форми (схожі на цукерки Tic-Tac), які відстежувала Берегова охорона США.

Ці аномалії на шаленій швидкості маневрували та кружляли навколо військових літаків над Східно-Китайським морем, Перською затокою та в закритому повітряному просторі самих Сполучених Штатів.

3. Ракетний удар винищувача F-16

Одне з розсекречених відео безпосередньо підтверджує інцидент, який стався у лютому 2023 року над озером Гурон.

На кадрах зафіксовано, як винищувач ВПС США F-16 випустив величезну керовану ракету по непізнаному аномальному об’єкту і збив його. Раніше деталі цієї операції залишалися під грифом «секретно».

4. Сфери у чіткому строю

Один із найцікавіших відеокліпів має назву «НЛО у формуванні над Перською затокою». На ньому чітко видно групу літальних об’єктів, які пересуваються у строгому, майже військовому геометричному порядку.

Вони не просто хаотично летіли, а витримували чітку дистанцію між собою, що виключає версію про природні явища чи космічне сміття.

5. Порушення законів фізики

Більшість рапортів пілотів з авіабази Еглін та з району Кабула описують «хаотичний рух» об’єктів, який не піддається законам відомої нам аеродинаміки.

Сфери могли тривалий час нерухомо зависати в повітрі на величезній висоті за сильного вітру, а потім миттєво розвивати надзвукову швидкість і розчинятися в небі, не залишаючи теплового чи інверсійного сліду.

Нагадаємо, віцепрезидент США пообіцяв розкрити всю правду про НЛО. Джей Ді Венс заявив, що «одержимий» НЛО, але вважає їх не інопланетянами, а «демонами».

