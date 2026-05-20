США розкрили секретні документи про НЛО: що бачили військові радари в усьому світі

Агентство національної безпеки (АНБ) США передало організації «Фонд розкриття інформації» 334 сторінки розсекречених звітів про НЛО. В документах зібрано дані військових радарів, які фіксували невідомі об’єкти в усьому світі під час Холодної війни.

Вміст розсекречених документів та інциденти з винищувачами

Хоч документи сильно відредаговані, у них описано десятки випадків, коли радянські винищувачі МіГ переслідували НЛО. Зокрема, один інцидент стався над Китаєм. В іншому випадку шість літаків «атакували згадане НЛО», а ще одного разу наздоганяти невідомий об’єкт відправили одразу 13 винищувачів.

У звітах операторів радарів зафіксовані об’єкти різної форми: сфери, диски, зірки, яскраві кулі, а також апарати у формі дирижаблів чи сигар. Деякі з них рухалися безшумно. В одному з повідомлень, опублікованому о 20:00 за місцевим часом, йдеться:

«НЛО мав два жовті вогні, летів на низькій висоті та змінив курс з півночі на захід над цією точкою. Жодного шуму не було чути».

В іншому випадку свідки інформували про об’єкт у формі великої зірки, який «піднімався і спускався з великою швидкістю та на дуже великій висоті». Через свої швидкісні характеристики й маневреність об’єкт демонстрував здібності, які робили його «неможливою його вірогідність бути літальним апаратом». В одному з останніх звітів також згадується «витягнута вогняна куля», яка згодом розділилася на три окремі вогняні кулі.

У самих звітах розвідувальне агентство не зазначило роки подій, конкретні країни чи імена свідків, хоча вважається, що принаймні один інцидент стався в СРСР або країні з його сфери впливу.

Рівень секретності та політичний контекст

Попри припущення в десятках файлів, що об’єкти могли бути повітряними кулями, АНБ маркувало кожен звіт як «Цілком таємно, Умбра» — це один з найвищих рівнів безпеки для найсекретніших повідомлень відомства.

Ця партія документів була оприлюднена після наказу президента Трампа розкрити всю інформацію, пов’язану з НЛО та іншопланетянами. Публікація відбулася через десять днів після того, як першу частину своїх файлів про розслідування щодо НЛО розкрив Пентагон.

Історія сорокарічної судової боротьби

АНБ боролося проти розголошення цих матеріалів понад 40 років. Судовий процес розпочався 1980-го, коли громадська група подала позов на підставі Закону про свободу інформації. Тодішній головний політичний директор АНБ Юджин Єйтс домігся закритих судових слухань. Як результат, відомство змусили опублікувати лише короткий виклад 334-сторінкового звіту під назвою «Меморандум Єйтса», який залишався засекреченим до 2009 року.

«Фактична інформація і дані збору, згадані в цьому меморандумі, ніколи не були оприлюднені», — зазначив Гант Вілліс.

«Фонд розкриття інформації» подав новий запит, вимагаючи надати супутні надсекретні матеріали до меморандуму. АНБ спочатку відмовило, але апеляційна рада розвідувального агентства визнала попередню класифікацію помилковою і скасувала рішення про утримання документів під замком.

Наразі некомерційна організація продовжує юридичну боротьбу за повне зняття цензурних вилучень, щоб відкрити інформацію про час і місце зафіксованих подій.

«Просто неприйнятно, щоб винятки з класифікації секретності залишалися в урядових документах, які передують Закону про громадянські права. Ми прагнемо того, щоб суди перевірили законність цих вилучень і притягнули ці агентства до відповідальності за публічну прозорість, яку мав на меті Конгрес», — заявив Вілліс.

