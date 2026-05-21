ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

На честь супермоделі Кейт Мосс назвали троянду — який вона має вигляд

На престижній виставці Chelsea Flower Show офіційно представили новий сорт квітки.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Троянда "Кейт Мосс", фото: peterbealesroses.com

Троянда «Кейт Мосс», фото: peterbealesroses.com

Сорт вивела відома британська компанія Peter Beales Roses на честь легендарної британської супермоделі — 52-річної Кейт Мосс — і офіційно презентувала його на престижній виставці квітів у Челсі.

Відомий флорист Пітер Біл розповів, що розробка блідо-жовтої троянди "Кейт Мосс" зайняла в нього кілька років. Це сучасна троянда, відібрана за її надійні садові характеристики, а також за вишуканий зовнішній вигляд. Під час її селекції особлива увага приділялася здоров’ю рослин, повторному цвітінню і природній збалансованій формі росту.

Це ефектна троянда лимонно-кремового кольору з гарними, сформованими квітками, наповненими шарами м’яких пелюсток, що мають насичений солодкий аромат. Квітки розкриваються з елегантних загострених бутонів у пишні, романтичні суцвіття, що сяють на тлі темно-зеленого листя.

Вона утворює компактний, добре розгалужений кущ, який зазвичай досягає 75-100 см заввишки та завширшки. Її акуратна, контрольована форма робить її придатною для контейнерів на терасах, невеликих садів і переднього плану клумб, а також для змішаних посадок, де потрібна чітка структура. Вона добре зберігає форму і, зазвичай, не потребує особливого догляду.

Сорт універсальний — відмінно підходить як для відкритого ґрунту в саду, так і для вирощування в контейнерах на балконах або терасах.

Цікаво, що саму модель Кейт Мосс у ЗМІ та фешн-індустрії Великобританії багато років поетично називали «англійською трояндою» (English Rose) за її класичну британську красу.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, на Chelsea Flower Show було презентовано троянду, названу на честь ексфутболіста Девіда Бекхема — який вона має вигляд.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie