Троянда «Кейт Мосс», фото: peterbealesroses.com

Сорт вивела відома британська компанія Peter Beales Roses на честь легендарної британської супермоделі — 52-річної Кейт Мосс — і офіційно презентувала його на престижній виставці квітів у Челсі.

Відомий флорист Пітер Біл розповів, що розробка блідо-жовтої троянди "Кейт Мосс" зайняла в нього кілька років. Це сучасна троянда, відібрана за її надійні садові характеристики, а також за вишуканий зовнішній вигляд. Під час її селекції особлива увага приділялася здоров’ю рослин, повторному цвітінню і природній збалансованій формі росту.

Це ефектна троянда лимонно-кремового кольору з гарними, сформованими квітками, наповненими шарами м’яких пелюсток, що мають насичений солодкий аромат. Квітки розкриваються з елегантних загострених бутонів у пишні, романтичні суцвіття, що сяють на тлі темно-зеленого листя.

Вона утворює компактний, добре розгалужений кущ, який зазвичай досягає 75-100 см заввишки та завширшки. Її акуратна, контрольована форма робить її придатною для контейнерів на терасах, невеликих садів і переднього плану клумб, а також для змішаних посадок, де потрібна чітка структура. Вона добре зберігає форму і, зазвичай, не потребує особливого догляду.

Сорт універсальний — відмінно підходить як для відкритого ґрунту в саду, так і для вирощування в контейнерах на балконах або терасах.

Цікаво, що саму модель Кейт Мосс у ЗМІ та фешн-індустрії Великобританії багато років поетично називали «англійською трояндою» (English Rose) за її класичну британську красу.

Кейт Мосс / © Associated Press

