Король Чарльз оцінив сорт троянд, названий на честь Бекхема на виставці квітів у Челсі

Король Чарльз та королева Камілла відвідали виставку квітів RHS Chelsea Flower Show 2026 у Лондоні.

Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Їхні Величності приїхали вчора до Королівського садівничого товариства (RHS) та Саду цікавості Короля (The King's Foundation Curious Garden) у день прес-конференції перед початком виставки квітів у Челсі.

Королева обрала для виходу сукню та жакет від Fiona Clare, взяла клатч Bottega Veneta чорного кольору та взула туфлі-човники з чорної замші від Eliot Zed. Її волосся було укладене в традиційну зачіску, а на жакеті була пришпилена брошка-бджола. Також королева тримала у руках гарний букет квітів. Король Чарльз був у синьому картатому костюмі, білій смугастій сорочці та світло-сірій краватці в принт.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

На виставці королівське подружжя зустрілося з сером Девідом Бекхемом. Чарльз і сер Девід нещодавно зустрічалися в резиденції короля Хайгроув-гаус, щоб обговорити плани створення «Цікавого саду» Фонду короля на виставці садів цього року.

Король Чарльз, як і його покійна мати, королева Єлизавета II, є покровителем Королівського садівничого товариства і зблизився з Бекхемом, послом Королівського фонду, якого монарх присвятив у лицарі, завдяки їхній спільній пристрасті до садівництва та відпочинку на природі.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

На попередньому показі квіткової виставки в Челсі камери зняли зворушливий момент, коли король зупинився, щоб понюхати троянду сорту Сер Девід Бекхем, названу на честь футболіста.

Девід Бекхем та король Чарльз / © Getty Images

Девід Бекхем та король Чарльз / © Getty Images

