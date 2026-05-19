ОРАНТА стала генеральним партнером інформаційної кампанії НБУ з платіжної безпеки #ШахрайГудбай

Інформаційна кампанія стартувала 13 травня 2026 року та триватиме до кінця року. Її мета – підвищити обізнаність громадян щодо безпечного користування цифровими фінансовими сервісами та найпоширеніших шахрайських схем в інтернеті.

За даними Національного банку України, у 2025 році кількість незаконних операцій із платіжними картками зменшилася на 5%, однак загальна сума збитків від шахрайства зросла на 24% і сягнула 1,4 млрд грн. Найпоширенішою причиною втрати коштів залишається соціальна інженерія – ситуації, коли люди самостійно передають шахраям персональні дані, коди підтвердження чи доступ до онлайн-банкінгу.

В ОРАНТІ зазначають, що питання цифрової безпеки сьогодні стосується не лише банків чи технологічних компаній, а всього фінансового сектору. Компанія щодня працює з мільйонами договорів, онлайн-комунікаціями та цифровими сервісами, тому тема довіри та безпечної взаємодії з людьми є одним із важливих елементів сучасного фінансового сервісу.

«Сьогодні фінансова безпека починається не лише із захищених систем чи технологій. Дуже часто вирішальним фактором залишаються уважність людини та її здатність розпізнати ризик. Саме тому просвітницькі кампанії, які допомагають людям краще орієнтуватися у цифровому середовищі, мають велике значення для всього фінансового ринку», – зазначив голова правління НАСК ОРАНТА Яцек Мейзнер.

Протягом року учасники кампанії #ШахрайГудбай інформуватимуть українців із кількох напрямів: як розпізнати шахрайство під виглядом держпослуг, як уникнути інвестиційних пасток, як безпечно купувати онлайн, як захистити фінансовий номер телефону, як не стати мимовільним учасником злочинної схеми під час пошуку роботи.

Інформаційні матеріали з'являться на білбордах, сітілайтах, у громадському транспорті, торгових центрах, відділеннях банків і страхових компаній, у метро та потягах «Інтерсіті». Зокрема, матеріали кампанії будуть доступні у відділеннях ОРАНТИ по всій Україні, а також на цифрових майданчиках компанії. Адже ОРАНТА – одна з найбільших страхових компаній України щодня взаємодіє з мільйонами клієнтів у понад 400 відділеннях по всій країні.

Паралельно планується активність у соціальних мережах, телеграм-каналах і традиційних медіа – телебаченні та радіо.

Окремий напрям – робота з вразливими групами: для людей старшого віку видаватимуть спеціальну соціальну газету про платіжну безпеку, для учнів і студентів проводитимуть конкурси та вебінари.

Уся актуальна інформація в рамках кампанії акумулюватиметься на спеціальній вебсторінці #ШахрайГудбай.

