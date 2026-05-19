Шоколадні кекси з родзинками: рецепт для початківців
Це та випічка, яка не потребує особливих навичок у приготуванні. Готуються шоколадні кекси дуже просто, а головне — виходять м’якими й повітряними, з насиченим смаком шоколаду.
Подайте їх із кавою, чаєм або молоком.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 180 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 120 мл
- масло вершкове
- 100 г
- цукор
- 130 г
- какао-порошок
- 2 ст. л.
- розпушувач
- 1,5 ч. л.
- цукор ванільний
- 1 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- родзинки
- 100 г
- пудра цукрова
-
Ізюм залийте окропом і залиште на 10 хвилин, потім воду злийте, обсушіть його паперовим рушником та обсипте однією чайною ложкою борошна.
Яйця з цукром і ванільним цукром збийте міксером у пухку масу.
Додайте розтоплене тепле вершкове масло, молоко та перемішайте віничком.
До миски просійте борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль.
Влийте рідку суміш і швидко збийте лопаткою або міксером до однорідної маси. Всипте родзинки та перемішайте.
Розкладіть тісто до формочок для кексів, заповнюючи їх на 2/3 об’єму.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин.
Готовність перевірте шпажкою, вона має бути сухою. Готові кекси посипте цукровою пудрою.
Поради:
Форми для кексів можна використовувати паперові або силіконові.