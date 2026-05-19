ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Шоколадні кекси з родзинками: рецепт для початківців

Це та випічка, яка не потребує особливих навичок у приготуванні. Готуються шоколадні кекси дуже просто, а головне — виходять м’якими й повітряними, з насиченим смаком шоколаду.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
370 ккал
Коментарі
Шоколадні кекси з родзинками

Шоколадні кекси з родзинками / © Credits

Подайте їх із кавою, чаєм або молоком.

Інгредієнти

борошно пшеничне
180 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
120 мл
масло вершкове
100 г
цукор
130 г
какао-порошок
2 ст. л.
розпушувач
1,5 ч. л.
цукор ванільний
1 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.
родзинки
100 г
пудра цукрова

  1. Ізюм залийте окропом і залиште на 10 хвилин, потім воду злийте, обсушіть його паперовим рушником та обсипте однією чайною ложкою борошна.

  2. Яйця з цукром і ванільним цукром збийте міксером у пухку масу.

  3. Додайте розтоплене тепле вершкове масло, молоко та перемішайте віничком.

  4. До миски просійте борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль.

  5. Влийте рідку суміш і швидко збийте лопаткою або міксером до однорідної маси. Всипте родзинки та перемішайте.

  6. Розкладіть тісто до формочок для кексів, заповнюючи їх на 2/3 об’єму.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин.

  8. Готовність перевірте шпажкою, вона має бути сухою. Готові кекси посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Форми для кексів можна використовувати паперові або силіконові.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie