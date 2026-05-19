Збірна Бразилії оприлюднила остаточну заявку на фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головний тренер "селесао" Карло Анчелотті включив до неї 26 футболістів.

Зокрема до списку потрапив і зірковий 34-річний ексфорвард "Барселони" та ПСЖ Неймар, який зараз виступає за бразильський "Сантос".

Востаннє Неймар грав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року в матчі відбору до чемпіонату світу проти Уругваю. Тод він отримав важку травму коліна, через що був поза грою майже рік.

Зазначимо, що Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії — на його рахунку 79 голів у 128 матчах за національну команду. Восени 2023-го він побив рекорд легендарного Пеле, який забив 77 м'ячів у футболці "селесао".

Заявка збірної Бразилії на ЧС-2026

Воротарі: Аліссон ("Ліверпуль", Англія), Едерсон ("Фенербахче", Туреччина), Вевертон ("Греміо").

Захисники: Алекс Сандро ("Фламенго"), Бремер ("Ювентус", Італія), Даніло ("Фламенго"), Дуглас Сантос ("Зеніт", країна-терористка), Габріел Магальяйнс ("Арсенал", Англія), Рожер Ібаньєс ("Аль-Ахлі", Саудівська Аравія), Леонардо Перейра ("Фламенго"), Маркіньйос (ПСЖ, "Франція"), Веслі ("Рома", Італія).

Півзахисники: Бруну Гімарайнш ("Ньюкасл", Англія), Каземіро ("Манчестер Юнайтед", Англія), Даніло ("Ботафого"), Фабіньйо ("Аль-Іттіхад", Саудівська Аравія), Лукас Пакета ("Фламенго").

Нападники: Ендрік ("Ліон", Франція), Габріел Мартінеллі ("Арсенал", Англія), Ігор Тіаго ("Брентфорд", Англія), Луїс Енріке ("Зеніт", країна-терористка), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед", Англія), Неймар ("Сантос"), Рафінья ("Барселона", Іспанія), Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид, Іспанія).

На ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє у групі C, де її суперниками будуть команди Марокко, Шотландії та Гаїті.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

