Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
2 хв

Король Чарльз привітав на садовій вечірці даму Гелен Міррен, яка неодноразово грала роль королеви Єлизавети II

Цього тижня король Чарльз продовжив відзначати 50-річчя своєї благодійної організації King's Trust у компанії кількох відомих гостей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та дама Гелен Міррен / © Getty Images

Його Величність влаштував черговий прийом у саду Букінгемського палацу у четвер, вітаючи високопоставлених осіб, одержувачів допомоги, волонтерів, співробітників та прихильників, які допомагали йому розвивати організацію протягом багатьох років.

Місія організації — допомагати знедоленим молодим людям у Великій Британії та «підтримувати їх у розвитку впевненості в собі та навичок, необхідних для життя, навчання та заробітку».

Серед гостей на садовому прийомі була відома акторка Гелен Міррен, яка 2003 року була удостоєна звання Дами-командора Ордену Британської імперії (DBE) покійною матір'ю короля, королевою Єлизаветою II.

За свою довгу кар'єру 80-річна Міррен зіграла кілька разів роль членів британської королівської родини. Але найбільшого визнання вона досягла, зігравши покійну королеву Єлизавету, зробивши це двічі.

Міррен отримала «Оскар» за фільм 2006 року «Королева», який розповідає про реакцію королівської родини на смерть принцеси Діани. А також Гелен перенесла свою роль на театральну сцену, отримавши премії «Тоні» та «Олів'є» за спектакль «Аудієнція», що оповідає про щотижневі зустрічі монархині зі змінними прем'єр-міністрами Великої Британії під час її правління.

Раніше цього тижня король та королева відвідали церемонію вручення нагород премії King's Trust у Королівському Альберт-Голі у Лондоні. Монарх та його дружина прибули, щоб відзначити 50-річчя благодійної організації, заснованої Його Величністю і з'явилися на червоній доріжці.

