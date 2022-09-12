Що подивитися: 5 фільмів про британських монархів

Члени британської королівської сім'ї завжди викликали особливу цікавість, а кожен їхній крок активно обговорюється у пресі і соцмережах. Також про їхню сім'ю знято безліч художніх та документальних фільмів і серіалів, гідних уваги. Найкращі картини останніх років ми зібрали для вас у цій добірці. Приємного перегляду!

"Єлизавета"

Фільм 1998 року показує сходження на трон молодої Єлизавети I і ранні роки її правління. У цей час незалежності країни загрожують Іспанія і Франція, а в палаці вирують нескінченні інтриги.

"Королева"

Картина розповідає про найважчий період життя сучасної британської королівської сім'ї - після смерті принцеси Діани. За свою пронизливу гру акторка Гелен Міррен отримала "Оскар" у "категорії найкраща жіноча роль", а сама картина була номінована ще у п'яти номінаціях.

"Король говорить!"

Фільм розповідає про сходження на престол короля Георга VI — батька Єлизавети II, який спочатку не мав бути королем. Він ніколи не готувався зайняти це місце і більш того, страждає від заїкання. Щоб позбавитися від дефектів мовлення і виступити на публіці, король звертається до логопеда Лайонела Логи.

"Молода Вікторія"

Біографічний фільм Жан-Марка Валле, який розповідає про дорослішання королеви Великої Британії Вікторії та її заміжжя з Альбертом Саксен-Кобург-Готським. Вона пробула на троні понад 63 роки — більше, ніж будь-який інший британський монарх того часу. Примітно, що в цьому фільмі епізодичну роль зіграла одна із нащадків Вікторії — принцеса Беатріс, а герцогиня Йоркська Сара виступила продюсером картини.

"Ще одна з роду Болейн"

Картина показує період правління короля Генріха VIII і суперництво за його серце між сестрами Анною і Марією Болейн. І хоча обидві сестри не були обділені увагою запального короля, але тільки одна з них змогла стати його королевою.

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