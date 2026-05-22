Школа стилю
16
1 хв

Поєднання, про які ви могли не знати: Андре Тан назвав речі, які варто носити разом

Дизайнер зібрав комбінації текстур, які роблять образи значно цікавішими, стильнішими та візуально «дорожчими».

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Замша + денім

Це поєднання не просто тренд — це суцільна розкіш: чисті лінії, текстури, що підкреслюють елегантність завжди матимуть бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Шкіра + твід

Ця комбінація — сучасна класика, яка ніколи не виходить з моди. Твід додає стилю, а шкіра приносить нотку братульності та витонченості.

Вельвет + трикотаж

Це тиха розкіш: м’які текстури, які створюють бездоганний баланс.

Денім + оксамит

Це стиль, який матиме вигляд наче ти щойно вийшла з модного подіуму. Денім додає елегантності, а оксамит — глибину і розкіш.

