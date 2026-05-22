Поєднання, про які ви могли не знати: Андре Тан назвав речі, які варто носити разом
Дизайнер зібрав комбінації текстур, які роблять образи значно цікавішими, стильнішими та візуально «дорожчими».
Замша + денім
Це поєднання не просто тренд — це суцільна розкіш: чисті лінії, текстури, що підкреслюють елегантність завжди матимуть бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.
Шкіра + твід
Ця комбінація — сучасна класика, яка ніколи не виходить з моди. Твід додає стилю, а шкіра приносить нотку братульності та витонченості.
Вельвет + трикотаж
Це тиха розкіш: м’які текстури, які створюють бездоганний баланс.
Денім + оксамит
Це стиль, який матиме вигляд наче ти щойно вийшла з модного подіуму. Денім додає елегантності, а оксамит — глибину і розкіш.
