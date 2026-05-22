Денисенко зі сльозами на очах повідомила про закриття благодійного проєкту: "Безпідставний гейт"

Українська акторка Наталка Денисенко оголосила про закриття свого авторського проєкту та вперше емоційно пояснила, чому наважилася поставити крапку після хвилі гейту й особистих потрясінь.

29 травня артистка проведе особливий благодійний вечір, який стане останнім для її поетичної ініціативи. Проєкт «Наталка-читалка» існував кілька років і був для Денисенко значно більшим, ніж просто творчий формат. На сцені вона читала власну поезію та улюблені твори інших авторів. Втім, останнім часом акторка фактично зникла з цим проєктом із публічного простору. Як зізналася знаменитість, за рішенням завершити стоїть непростий період у її житті. І лише тепер вона наважилася відверто про це заговорити.

«Є певна причина, на вечорі я скажу. Але дуже важко, звичайно, буде прощатися з цим проєктом. Тому що це благодійний проєкт. Я без віршів просто не можу жити», — поділилася акторка в інтерв’ю BLIK.ua.

Денисенко не приховує: останні роки стали для неї виснажливими емоційно. За словами артистки, на неї одночасно навалилися і болісні зміни в особистому житті, і гучне обговорення в Мережі. Саме тоді акторка зіткнулася з потужною хвилею гейту, яка, схоже, вдарила значно сильніше, ніж вона показувала публічно. Через внутрішній стан Наталка навіть припинила виходити на сцену з улюбленим проєктом.

«Але у 2025 році я не провела жодної „Наталки-читалки“. Мені було настільки важко: і розлучення, і якийсь безпідставний гейт. Ну як безпідставний — людям важко було. І в мене така ситуація гостра, багато хто це обговорював. Коли ти виходиш на сцену, треба віддавати енергію. А віддавати що не було. Тому що мені було дуже погано», — зізналася Денисенко.

Прощальний вечір акторка називає ексклюзивним. Саме там вона обіцяє вперше озвучити справжню причину закриття проєкту, який довгий час був її особистою терапією та благодійною місією.

