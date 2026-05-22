Полуниця може бути небезпечною: кому лікарі радять відмовитися від ягоди

Сезон полуниці у розпалі, однак лікарі попереджають: навіть така популярна літня ягода підходить не всім. У деяких людей полуниця може викликати алергічні реакції, проблеми з диханням або симптоми, схожі на харчове отруєння. Особливо уважними варто бути тим, хто має алергію на пилок берези, непереносимість гістаміну чи саліцилатів.

Про це в інтерв’ю виданню Pyszności розповіла дієтологиня та консультантка Центру Respo Александра Курень.

За словами фахівчині, найочевиднішим обмеженням є алергія на полуницю. Хоча вона трапляється не так часто, як реакція на горіхи, яйця чи молоко, організм у деяких людей, особливо дітей, може гостро реагувати на ягоди.

Серед можливих симптомів — висипання, почервоніння шкіри, набряк губ або ділянки навколо рота, дискомфорт у шлунку та проблеми з диханням. Іноді реакція з’являється майже одразу після вживання, але в окремих випадках симптоми можуть виникнути лише через кілька годин. Навіть у людей без встановленої алергії надмірна кількість полуниці інколи спричиняє червоні плями на шкірі.

Окрему увагу дієтологиня радить звернути людям, які мають алергію на пилок берези. У період активного цвітіння дерева полуниця може викликати так звану перехресну реакцію. Через це після кількох ягід з’являються свербіж у роті, печіння чи набряк губ.

Експертка пояснює, що найчастіше така реакція виникає у квітні та травні, коли концентрація пилку берези у повітрі найбільша. Водночас уже на початку літа ті самі фрукти багато людей переносять значно легше. Важливу роль також відіграє загальний стан організму — після хвороби або під час ослаблення симптоми можуть бути сильнішими.

Проблеми після полуниці можуть виникати й у людей із непереносимістю гістаміну. Ягода здатна посилювати його вивільнення в організмі, через що у чутливих людей іноді з’являються кропив’янка, головний біль, біль у животі, кашель або задишка.

Не рекомендують зловживати полуницею і тим, хто має гіперчутливість до саліцилатів. Такі речовини природно містяться у ягодах і можуть провокувати закладеність носа, нежить або загострення симптомів астми у людей, які дотримуються аспіринової дієти.

У соцмережах та на форумах нерідко радять замінювати звичайну полуницю білою — пайнберрі. Цей сорт має світлий колір та смак із нотками ананаса. Вважається, що в ньому менше компонентів, пов’язаних із червоним пігментом, який може викликати реакцію.

Втім, Александра Курень наголошує: біла полуниця не є повністю безпечною для алергіків. Попри меншу кількість одного алергену, у плодах залишаються інші речовини, зокрема саліцилати, здатні викликати небажані симптоми.

Попри всі застереження, дієтологиня підкреслює, що для більшості людей полуниця залишається корисним продуктом. Вона містить клітковину та антиоксиданти, а сезонні ягоди можуть бути цінною частиною раціону.

«Полуниця є цінною частиною раціону, багатою на клітковину та антиоксиданти. Однак, якщо у вас алергія, особливо на пилок берези, або непереносимість гістаміну чи саліцилатів, будьте обережні. Здоров’я завжди має бути на першому місці», — зазначила дієтологиня.

Людям, які мають алергії або схильність до харчових реакцій, експертка радить не поспішати з великими порціями. Якщо є сумніви, краще спочатку з’їсти одну-дві ягоди та поспостерігати за реакцією організму.

