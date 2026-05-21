Ці зміни на шкірі часто ігнорують: лікар назвав чотири симптоми, які можуть вказувати на рак

Багато людей мають екзему, псоріаз чи інші проблеми зі шкірою й часто не звертають уваги на нові симптоми, вважаючи їх черговим загостренням. Однак деякі зміни можуть бути не просто подразненням, а ранньою ознакою раку шкіри. Лікар Дональд Грант пояснив, які симптоми найчастіше помилково ігнорують.

Про це повідомило видання Unilad.

Старший клінічний радник компанії The Independent Pharmacy Дональд Грант наголосив, що рак шкіри залишається однією з найбільш недооцінених проблем зі здоров’ям, хоча його нерідко можна виявити на ранніх стадіях. За його словами, люди часто не помічають небезпечних сигналів через те, що вони схожі на звичайні шкірні захворювання — екзему, псоріаз, дерматит або подразнення.

Медик зазначив, що більшість шкірних проблем справді не пов’язані з раком шкіри. Проте симптоми, які не зникають, погіршуються або не реагують на лікування, потребують додаткового обстеження.

Першою ознакою, на яку лікар радить звертати увагу, є стійкі сухі або лускаті плями. Найчастіше вони з’являються на ділянках, які регулярно зазнають впливу сонця — на обличчі, шиї, вухах, шкірі голови, руках і кистях. Такі прояви нерідко сприймають як сухість шкіри або екзему, однак у деяких випадках вони можуть сигналізувати про рак шкіри.

Також насторожити має постійне почервоніння обличчя. Дональд Грант пояснив, що люди часто пов’язують його зі стресом, алкоголем, холодною погодою або чутливістю шкіри. Почервоніння зазвичай з’являється на щоках, носі та лобі й може нагадувати розацеа. Водночас лікар застеріг: якщо симптоми не минають після лікування, стають більш вираженими або супроводжуються виразками, кровотечею чи зміною текстури шкіри, необхідно звернутися до фахівця.

Ще одним тривожним сигналом можуть бути сухі або потовщені ділянки шкіри. За словами медика, деякі форми раку шкіри можуть нагадувати псоріаз через сухі, лускаті або потовщені ділянки шкіри. Найчастіше псоріаз вражає лікті, коліна, поперек і шкіру голови, однак будь-які зміни, які починають боліти, кровоточити або змінювати зовнішній вигляд, варто показати лікарю.

Окремо Дональд Грант звернув увагу на зміни навколо родимок. Люди зазвичай знають, що небезпечною ознакою є зміна форми чи кольору родимки, однак часто не зважають на свербіж, чутливість або дискомфорт у цій зоні. Лікар пояснив, що такі симптоми нерідко помилково списують на алергію чи подразнення шкіри. Водночас родимка, яка починає боліти, кровоточити, змінює колір або має нерівні краї, може бути ознакою серйозного захворювання.

Медик підкреслив, що раннє виявлення раку шкіри є надзвичайно важливим для ефективного лікування. Саме тому будь-які незвичні або стійкі зміни на шкірі не варто залишати без уваги, особливо якщо вони поступово погіршуються або не зникають після лікування.

