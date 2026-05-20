Ракові клітини / © topnews.ru

Реклама

Їжа, багата насиченими жирами — кращий товариш раку. Така їжа сприяє мутаціям, які можуть привести до раку, а також прискорює його розвиток. Але і це ще не все — велика кількість насичених жирів в їжі може погіршити стан людини, яка вже бореться з раком.

Про це повідомляє ЦГЗ МОЗ України.

Продукти, які підвищують ризик розвитку раку

Червоне м’ясо (свинина, яловичина, баранина) та оброблене м’ясо (копченості, ковбаси, сосиски, бекон) містять багато насичених жирів та потенційних канцерогенів, які підвищують ризик розвитку багатьох видів раку, як-от рак шлунку, печінки та нирок. Оброблене м’ясо також містить нітрати й нітрити, що можуть перетворюватися на канцерогенні сполуки нітрозаміни.

Реклама

Ризик раку: ВООЗ класифікує оброблене м’ясо як канцероген (група 1), а червоне — як ймовірний канцероген (група 2A).

Смажене м’ясо містить канцерогенні сполуки: гетероциклічні аміни, які утворюються під час обробки м’яса за високих температур (смаження на сковороді чи на вогні), та поліциклічні ароматичні вуглеводні, які утворюються внаслідок неповного згоряння органічних речовин.

Ризик раку: часте вживання смаженого м’яса може підвищувати ризик розвитку раку підшлункової залози, раку простати і колоректального раку.

Алкоголь чинить руйнівну дію на верхню частину травного тракту, печінку, товсту кишку та груди. Вживання тютюну одночасно з алкоголем значно підвищує ризик розвитку раку.

Реклама

Ризик раку: будь-яка кількість алкоголю збільшує ризик виникнення раку ротової порожнини, гортані, стравоходу, печінки, грудей та ін.

Насичені жири та продукти з високим глікемічним навантаженням (солодке) — за надмірного вживання можуть сприяти хронічному запаленню та метаболічним змінам, що стимулюють поділ клітин.

Ризик раку: підвищується ймовірність розвитку раку грудей та раку простати.

Раціон, багатий на овочі, фрукти, рибу, цільнозернові та молочні продукти, разом з обмеженням вживання алкоголю та червоного м’яса, забезпечує організм необхідними нутрієнтами та є потужним інструментом профілактики раку. Маленькі зміни в щоденному раціоні можуть мати великий вплив на здоров’я в довгостроковій перспективі.

Реклама

Нагадаємо, дослідники попередили про можливий темний бік антивікових добавок. Поліаміни, включно зі спермідином, можуть створювати умови для активнішого росту пухлинних клітин.

Новини партнерів