Укрaїнa
2066
РФ вдарила по обласному центрі: є загиблі та багато поранених - деталі

Росіяни пошкодили у Дніпрі склад з продуктами, а також приватні житлові будинки.

Олена Капнік
Атака на Дніпро.

Посеред ночі 20 травня армія РФ атакувала Дніпро. Через обстріл пошкоджено склади з продуктами харчування. Є жертви.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Через атаку в обласному центрі пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль.

Внаслідок російського удару по обласному центрі двоє людей загинули. Відомо, що шестеро потерпілих дістали поранення. П’ятеро травмованих шпиталізували. Стан трьох з них медики оцінюють як важкий.

Армія РФ атакувала Дніпро, спалахнула пожежа. / © Олександр Ганжа

Нагадаємо, після опівночі у Дніпрі пролунали вибухи через атаку РФ. Внаслідок ворожого удару у місті виникла пожежа. Понівечено склади з продуктами харчування.

