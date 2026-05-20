РФ вдарила по обласному центрі: є загиблі та багато поранених - деталі
Росіяни пошкодили у Дніпрі склад з продуктами, а також приватні житлові будинки.
Посеред ночі 20 травня армія РФ атакувала Дніпро. Через обстріл пошкоджено склади з продуктами харчування. Є жертви.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Через атаку в обласному центрі пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль.
Внаслідок російського удару по обласному центрі двоє людей загинули. Відомо, що шестеро потерпілих дістали поранення. П’ятеро травмованих шпиталізували. Стан трьох з них медики оцінюють як важкий.
Нагадаємо, після опівночі у Дніпрі пролунали вибухи через атаку РФ. Внаслідок ворожого удару у місті виникла пожежа. Понівечено склади з продуктами харчування.