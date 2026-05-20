Дві склянки на день: дослідники знайшли ефективний засіб для очищення судин і зниження тиску

Апельсиновий сік / © Pexels

Науковці з’ясували, що доступний за ціною та популярний напій здатний полегшити стан людей, які страждають від двох серйозних захворювань. Його регулярне вживання як елемента збалансованого та здорового раціону сприяє нормалізації артеріального тиску, а також суттєво знижує показники холестерину в крові.

Про це пише видання Daily Express.

Гіпертонія та надлишок холестерину в організмі є передумовами для розвитку інсультів та серцевих нападів. Для нормалізації цих показників, лікарі зазвичай радять скоригувати щоденне меню.

Зокрема, відмова від насичених жирів допомагає очистити судини від холестеринових бляшок, а обмеження солі в раціоні стабілізує тиск. Водночас існує універсальний напій, здатний ефективно протидіяти обом цим загрозам одночасно.

Численні наукові експерименти підтверджують, що звичайний апельсиновий сік помітно знижує як артеріальний тиск, так і рівень шкідливого холестерину.

Як апельсиновий сік впливає на кров’яний тиск

У 2021 році в Європейському журналі харчування оприлюднили результати одного дослідження: люди, які дванадцять тижнів пили апельсиновий сік, мали нижчий артеріальний тиск.

На думку науковців, це завдяки гесперидину, який поступово знижує як систолічний, так і пульсовий тиск. Дослідники зауважують, якщо пити сік регулярно, то ефект від разової порції стає помітнішим.

Тож дослідники зазначають, що для людей із підвищеним тиском або гіпертонією першої стадії апельсиновий сік із гесперидином може стати корисним додатковим засобом, який допомагає тримати тиск під контролем.

Як апельсиновий сік впливає на рівень холестерину

У публікації журналу «Ліпіди в здоров’ї та хворобах» за 2023 рік описано експеримент за участю 129 людей, частина з яких понад рік щодня випивала близько двох склянок апельсинового соку. У результаті регулярне вживання цього напою забезпечило учасникам суттєве зниження загального холестерину, причому позитивний ефект зафіксували як у пацієнтів із нормою, так і з відхиленнями.

У тих, хто не пив сік щодня, жодних змін не відбулося. Крім того, масштабний аналіз ще дев’яти наукових робіт підтвердив, що такий напій дієво бореться з «поганим» холестерином (ЛПНЩ), хоча й не має відчутного впливу на «хороші» ліпіди.

Водночас фахівці наголошують, якщо у вас є якісь занепокоєння щодо рівня холестерину або артеріального тиску, вам слід звернутися до свого сімейного лікаря.

