Мадяр зажадав розширення Вишеградської четвірки

Мадяр / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про бажання розширити формат Вишеградської четвірки (V4), до якої нині входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.

Про це пише ClashReport

За його словами, Будапешт хотів би бачити у складі об’єднання й інші країни Центральної Європи.

Реклама

“Наша мета — побачити, як V4, Вишеградська четвірка, потенційно розшириться і включатиме інші країни, такі як Австрія”, — заявив Мадяр.

Наразі політик не уточнив, чи ведуться офіційні переговори щодо можливого розширення формату.

Вишеградська четвірка була створена 1991 року для координації співпраці між країнами Центральної Європи у політичній, економічній та безпековій сферах.

Петер Мадяр — останні новини

Нагадаємо, в суботу, 9 травня, новим прем’єр-міністром Угорщини офіційно став Петер Мадяр. Він замінив на цій посаді Віктора Орбана, якого протягом тривалого часу вважали одним із найбільш проросійських політиків у Європейському Союзі.

Реклама

Також, президент України Володимир Зеленський привітав Мадяра із початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. У своєму зверненні Зеленський наголосив на готовності України розвивати співпрацю з Будапештом та будувати добросусідські відносини між країнами.

Також український лідер назвав символічним те, що вступ Мадяра на посаду відбувся саме 9 травня — у День Європи.

Новини партнерів