ЗСУ звільнили нові території та "притисли" росіян до кордону на ключовому напрямку

ЗСУ притисли росіян до кордону на Харківщині

ЗСУ активно звільняють нові території та вже «притисли» росіян до кордону на одному з ключових напрямків. Йдеться про Великобурлуцький напрямок, що на Харківщині. Там за місяць ЗСУ повернули два населених пункти.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

ЗСУ просуваються на Харківщині

На кількох ділянках фронту російські окупанти втратили темп наступу і більше не можуть просуватися. Трегубов повідомив, що нині триває контратака ЗСУ на Великобурлуцькому напрямку. За останній місяць тут росіяни втратили вже два населених пункти.

Окупантів майже відкинули до державного кордону.

«Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому», — розповів Трегубов.

Поблизу Куп’янська російські окупанти продовжують тиснути. Вони намагаються просочитися на північ від міста.

Поки що ці спроби успіху не мають.

«Вони зараз неефективні, не доходять до міста. Але, на жаль, кілька „недобитих“ в самому місті ще є. І деякі особи, які встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу десь місяць тому», — повідомив Трегубов.

Щодо інших напрямків фронту, Трегубов повідомив, що на Лиманському продовжують точитися важкі бої. Росіяни найактивніше атакують у районах Борової, на північ від Лиману. Однак ворог перебільшує свої здобутки в цій місцевості.

На Вовчанському напрямку та на прикордонні Сумської області росіяни також втратили темп наступу. Проте вони продовжують тиск. Окупанти більше не намагаються просуватися, а лише стараються закріпитися у прикордонній зоні.

Нагадаємо, що протягом останніх місяців ЗСУ здійснили серію успішних контратак, які, за даними Інституту вивчення війни (ISW), принесли найбільші перемоги на полі бою з моменту серпневого прориву в Курську область у 2024 році.

Зокрема, починаючи від листопада 2025 року, Сили оборони відбили значну частину Куп’янська, упродовж зими та весни 2026 року звільнили понад 400 кв. км на півдні України, а з кінця квітня повернули контроль над кількома населеними пунктами в Запорізькій області.

Головнокомандувач Олександр Сирський підтвердив, що станом на середину травня кількість українських наступальних дій уже перевищувала ворожі. За його словами, нинішні успіхи є результатом систематичного знищення бойової потужності окупантів та їхньої здатності підтримувати штурмові операції.

Водночас Сирський повідомив, що наступ Росії з території Білорусі та нова операція на півночі є цілком реальними загрозами, які зараз активно прораховує та планує російський генштаб.

Реалізація такого сценарію призведе до подальшого розширення лінії фронту, яка вже зараз є надзвичайно масштабною. Наразі українські військові тримають 1200 км активного фронту в умовах постійних бойових дій, при цьому противник удвічі переважає Сили оборони за кількістю бригад і полків.

