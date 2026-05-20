Пила по п’ять чашок бабл-ті на день: як 23-річній дівчині діагностували рак крові

Ан Тай / © dailystar.co.uk

В’єтнамській б’юті-інфлюенсерці Ан Тай діагностували лейкемію після кількох років нездорових звичок, зокрема споживання п’яти порцій бабл-ті на день замість води.

Про це пише Daily star.

Обставини встановлення діагнозу

Медичні експерти Лікарні переливання крові та гематології підтвердили діагноз раку крові після того, як дівчина тяжко захворіла внаслідок місяців хронічного виснаження. Наразі жодних додаткових медичних подробиць щодо конкретного типу чи стадії лейкемії не оприлюднено.

Ан Тай, яка має 11,3 мільйона підписників у TikTok та 611 000 в Instagram, зазначила, що вирішила публічно оголосити про хворобу, оскільки лікування заважатиме регулярній публікації контенту. Відео креаторки стало вірусним, набравши понад 24 мільйони переглядів у TikTok та велику кількість коментарів на підтримку.

Шкідливі звички та позиція медиків

Блогерка з Хошиміна розповіла, що за три роки роботи в мережі набула кількох шкідливих звичок. Вона регулярно не спала до 6-ї або 7-ї ранку і майже не пила чистої води, замінюючи її солодкими напоями — матча-лате та близько п’ятьма чашками бабл-чаю щодня.

Також дівчина згадала, що з підліткового віку зробила близько 15 пластичних операцій та косметичних процедур, серед яких зміна форми носа, щелепи й вилиць, а також уколи філерів.

«Я думала, що, оскільки я не курю та не вживаю алкоголь, з моїм тілом все буде гаразд. Я не спала до світанку, спала весь день і практично ніколи не торкалася звичайної прісної води», — пояснила Ан Тай.

Блогерка закликала підписників стежити за здоров’ям, адже молодість не захищає від серйозних хвороб. Хоча сама Ан Тай пов’язує лейкемію зі своїм способом життя, лікарі наголошують: недосипання та солодкі напої не є причинами раку крові. Водночас ця історія викликала у В’єтнамі жваві дискусії про те, як щоденні звички впливають на молодих авторів контенту.

Нагадаємо, зв’язок між зайвою вагою та ризиком розвитку онкології давно доведений, проте нове масштабне дослідження показало, що вік, у якому людина набирає кілограми, відіграє критичну роль. Причому для чоловіків і жінок ці небезпечні періоди суттєво відрізняються.

