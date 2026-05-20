Гучне повернення: "Реал" та Моурінью погодили умови контракту

Жозе Моурінью

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью повністю погодив умови свого контракту з мадридським "Реалом".

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

63-річний португальський фахівець підпише з "Королівським клубом" угоду, яка буде розрахована до літа 2029 року.

Очікується, що сам Жозе прибуде до Мадрида вже наступного тижня.

Раніше Моурінью вже очолював "вершкових" від 2010 до 2013 року, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

У сезоні-2011/12 мадридці під його керівництвом виграли Ла Лігу з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом.

Цього сезону "Реал" вдруге поспіль програв "Барселоні" боротьбу за титул Ла Ліги. За тур до завершення чемпіонату підопічні Альваро Арбелоа, якого Моурінью й замінить біля керма мадридського клубу, відстають від каталонців на 11 очок.

