Кремлівський диктатор Володимир Путін, лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Росія програє війну в Україні, і це вже помітили у Пекіні. Тому Білому дому теж варто змінити свій підхід до дипломатичного врегулювання.

Про це пише CNN.

За даними журналістів, під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Пекіні голова КНР Сі Цзіньпін зауважив, що одного дня Володимир Путін може пошкодувати про вторгнення до України. Нові тенденції на полі бою свідчать, що він має рацію.

Тренди на фронті сприяють Україні

Путін сподівався, що 2026 року його армія прорве лінію фронту і захопить нові території завдяки перевазі в живій силі. Проте цього не сталося. Натомість саме Україна досягла територіальних здобутків цього року, завдавши російським військам величезних втрат.

Західні оцінки свідчать, що втрати РФ сягають 30–40 тисяч убитими й пораненими щомісяця. Загальна кількість втрат від початку вторгнення вже перевищила мільйон осіб, що значно випереджає здатність Росії відновлювати резерви. Цей тиск стає відчутним і всередині самої РФ: російська економіка не здатна нескінченно витримувати війну через стрімке зростання оборонних витрат.

Дрони як фактор переваги

Сьогодні Україна виступає як військовий інноватор, що змінює природу війни завдяки масовому виробництву автономних систем. Вздовж лінії фронту створено 10–15-кілометрову «зону знищення», де Росія не може просуватися без ризику постійних атак.

Українські безпілотники регулярно завдають глибоких ударів по території РФ, знищуючи аеродроми, заводи, енергетичну інфраструктуру та склади боєприпасів. Здатність українських дронів діставати до Москви вже змушує Кремль розосереджувати ППО та витрачати величезні ресурси на захист власних міст, замість того щоб просуватися в Україні.

Стратегічна поразка Путіна та шанс для Трампа

Початкові цілі Путіна — повне підпорядкування України та послаблення НАТО — стають дедалі недосяжнішими. Натомість Альянс лише розширився завдяки вступу Фінляндії та Швеції, а європейські столиці збільшили оборонні бюджети.

Як зазначають автори статті, заявлена мета Трампа — завершити війну дипломатичним шляхом — раніше ґрунтувалася на хибному припущенні, що Україна як слабша сторона має піти на поступки. Проте нові реалії на полі бою доводять протилежне. Україна стала більш впевненою у власній обороні, тоді як Росія стикається з економічним виснаженням і зростанням втрат без шансів на прорив. Це дає Вашингтону потужні важелі впливу, щоб змусити Москву погодитися на прийнятні для Києва умови миру.

На тлі поразок на фронті Кремль намагається тиснути на Захід за допомогою ядерного шантажу. Як повідомляють аналітики ISW, Росія без попередження розпочала масштабні стратегічні ядерні навчання із залученням понад 64 тисяч військових, авіації та двох флотів. Цей раптовий крок є спробою інформаційного впливу, щоб послабити підтримку України з боку європейських партнерів та посіяти розбіжності між союзниками.

Водночас Росія не здатна захистити власні тили, тоді як Сили оборони продовжують нарощувати міць завдяки новітнім розробкам. Зокрема, вітчизняний оборонно-промисловий комплекс успішно випробував першу українську керовану авіабомбу (КАБ), яка здатна нести 250 кілограмів корисного навантаження.

Ця зброя дозволить українським військовим симетрично відповісти ворогу, розширивши кампанію повітряного перехоплення. Нова авіабомба здатна ефективно знищувати стійкі укріплені цілі, логістичні вузли та командні пункти окупантів на відстані десятків кілометрів від місця запуску.

Експерти наголошують, що поява вітчизняної КАБ стане серйозним ударом по російській логістиці. Використання цієї зброї не лише зведе нанівець тактичну перевагу росіян, але й допоможе зберегти життя українських пілотів, дозволяючи тримати дефіцитну авіацію на безпечній відстані від радіуса дії ворожої протиповітряної оборони.

