Поювання на людей, вирви замість городів, КАБи та дрони: Україна оголосила евакуацію з однієї із областей

Новоолександрівка / © ТСН

Із Новоолександрівки у Запорізькій області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. До села дедалі ближче підступає лінія фронту — до позицій ворога всього 12 кілометрів. КАБами та дронами росіяни без упину нищать будинки та полюють на людей. За ясної погоди через засилля безпілотників у небі село більше нагадує вулик. Туди вже не їздить громадський транспорт, не працюють магазини та аптеки.

Більше про реалії села, що невпинно порожніє — у матеріалі кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.

Росіяни атакують Запорізьку область

Тут постійно чути віддалені звуки прильотів — росіяни без упину обстрілюють прилеглі населені пункти. Найбільша біда для місцевих — це ворожа авіація.

На понівечених вулицях рідко можна зустріти місцевих. Багато хто виїхав, а деякі селяни ночувати перебираються до Запоріжжя, проте щоранку повертаються до рідних обійсть — доглядати за залишками господарства.

Гімназія під землею та біль педагогів

Єдиним безпечним місцем у селі залишається облаштоване підземне укриття місцевої гімназії, яке зараз слугує прихистком для всіх мешканців. Тут облаштували кімнати відпочинку, сюди ж переїхала і сільська рада, коли перебувати в її офіційній будівлі стало смертельно небезпечно. Раз на тиждень в укритті приймає лікар, а люди можуть зарядити гаджети.

Мовчазними свідками мирного життя залишаються залишені шкільні речі. На дошці застиг напис: «6 лютого» — саме цей день став останнім, коли стіни закладу бачили учнів.

Вікторія Шляхова, директорка гімназії: «Це біль і крик душі. Ми до останнього сподівалися, що наших дітей це омине... (плаче). Ми розуміли все, звичайно, що все дуже важко, що це... Ну ми надіялись, що все буде добре. Ми і сьогодні надіємось, ви ж бачите, ми на місці, працівники працюють. Навчаємось три дні — понеділок, середа і п'ятниця. Звичайно, душа болить, але ж навчальний процес ми підтримуємо далі».

З 2022 року тут у змішаному форматі навчалися 160 школярів. Зараз у селі залишається близько 20 неповнолітніх. Решта — виїхали і вчаться онлайн, а ті, хто осів у Запоріжжі, відвідують тамтешню підземну школу.

Замість картоплі та квітів — величезні вирви від КАБів

Коли повітряна тривога трохи вщухає, люди підіймаються нагору. На сусідніх вулицях видно свіжі руйнування — над п'ятиповерхівкою, куди нещодавно прилетіло, підіймається чорний дим від пожежі. Поруч біля розбитого трансформатора під прикриттям поліції, яка стежить за небом, намагаються працювати енергетики.

Замість городини тепер зяє величезна вирва. Біля цих хат впало одразу три авіабомби. Пані Наталя з жахом згадує момент удару, який розірвав їхнє життя на «до» та «після».

Наталя Уланова, жителька Новоолександрівки: «Ми були у лєтнєй кухні, впав потолок, нас присипало. Спасло те, що стікловатою обишитий, і просто нас присипало пінопластом, тирсою, всім, чим є. Но ми з мамою попадали під стіл — і то нас спасло. Це, мабуть, кажда мати, кажда жінка їх прокляла до 30 коліна вже».

Зараз жінка квапливо збирає вцілілі речі та готується вивозити батьків до Запоріжжя. Поруч на потрощені стіни свого дому дивиться інша місцева мешканка — Наталя Іванівна. Вона приїхала, аби задіяти останні сили: доглянути вцілілі квіти у дворі, в які колись вклала всю душу.

Село продовжує жити в коротких перервах між жорстокими обстрілами. Через постійні рої дронів сюди більше не ходять автобуси, не працює жодна крамниця. Попри це, в Новоолександрівці досі залишається близько трьох сотень людей. Проте родини з дітьми невдовзі планують евакуювати примусово, задля збереження їхніх життів.

