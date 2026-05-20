У російській республіці Тува заснували нову військову нагороду — орден Субедея. Цей монгольський полководець та найближчий соратник Чингісхана відомий, зокрема, тим, що був першим, хто спалив Москву.

Про рішення республіканського парламенту повідомляє видання «КомерсантЪ».

Представник глави республіки в регіональному парламенті Екер-оол Манчин пояснив заснування цього ордену тим, що «заслуги» учасників війни в Україні з цього регіону іноді «недооцінюються».

«Є необхідність відзначати їхні заслуги і в себе на батьківщині», — заявив він.

Орден Субедея стане другою за значимістю нагородою в регіоні після ордена Республіки Тува.

За переказами, Субедей народився біля сучасної Туви у XIII столітті і брав участь у завойовницьких походах Чингісхана. Зокрема, він очолював монгольське військо під час походу в Приазов’ї в 1223, під час якого розбив військо руських князів біля річки Калки.

Під час монгольської навали на Русь у 1237—1240 роках під загальним командуванням Батия і Субедея було зруйновано і підкорено півтора десятки міст, які розташовані на території сучасної Російської Федерації — Рязань, Коломну, Москву, Володимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Твер, Торжок тощо.

Зокрема, після того, як орда захопила і зруйнувала Рязань, монгольські війська у січні 1238 року підійшли до Москви, пограбували та спалили місто.

Відомо, що Тува є батьківщиною воєнного злочинця, ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу.

