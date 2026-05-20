Москва / © Associated Press

В российской республике Тува учредили новую военную награду — орден Субедея. Этот монгольский полководец и ближайший соратник Чингисхана известен, в частности, тем, что был первым, кто сжег Москву.

О решении республиканского парламента сообщает издание «КоммерсантЪ».

Представитель главы республики в региональном парламенте Экер-оол Манчин объяснил учреждение этого ордена тем, что «заслуги» участников войны в Украине из этого региона иногда «недооцениваются».

«Есть необходимость отмечать их заслуги и у себя на родине», — заявил он.

Орден Субедея станет второй по значимости наградой в регионе после ордена Республики Тува.

По преданию, Субедей родился возле современной Тувы в XIII веке и участвовал в завоевательных походах Чингисхана. В частности, он возглавлял монгольское войско во время похода в Приазовье в 1223, во время которого разбил войско русских князей у реки Калки.

Во время монгольского нашествия на Русь в 1237-1240 годах под общим командованием Батыя и Субедея было разрушено и покорено полтора десятка городов, расположенных на территории современной Российской Федерации — Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Тверь, Торжок и др.

В частности, после того, как орда захватила и разрушила Рязань, монгольские войска в январе 1238 года подошли к Москве, разграбили и сожгли город.

Известно, что Тува является родиной военного преступника, экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Напомним, бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности (в 2018-2019 годах) Джон Болтон поставил под сомнение предположение СМИ относительно Сергея Шойгу как «фактора дестабилизации» политической системы Путина. Он считает начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова ключевой фигурой возможного заговора против российского президента Владимира Путина.

