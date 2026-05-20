Когда закончится война в Украине: Берлинская сделала тревожное заявление

Мария Берлинская

Руководитель проекта Victory Drones и соучредитель фонда Dignitas Мария Берлинская считает, что сам термин «завершение войны" является вредным для украинского общества, ведь Россия была и остается нашим пожизненным врагом.

Об этом она сказала в интервью ТСН.ua.

Мария Берлинская сделала заявление об окончании войны

Мария Берлинская скептически относится к утверждениям некоторых аналитиков, которые обещают финал конфликта уже в ближайшее время, и призывает украинцев трезво смотреть на масштаб угрозы.

«Вы действительно думаете, что война закончится в 2026 году с Россией, население которой составляет более 140 миллионов и у которой прямая цель — уничтожить нас? Эксперты, чьи прогнозы никогда не сбываются… Просто проверьте, что они говорили еще год или два назад. Я стараюсь отвечать за свои слова, поэтому не думаю, что Россия резко объявит мир. Путин стремится нас уничтожить как минимум с 2014 года. Я считаю, что сам термин „завершение войны“ — является вредным. Все, что может быть — это перемирие на время», — сказала Мария Берлинская.

Почему эта война вечна

Эксперт отмечает, что нынешний этап противостояния — это лишь продолжение многовековой экспансии Российской империи, поэтому взрослому обществу пора избавиться от розовых очков.

«Нам, как взрослым людям, надо принять мысль, что война с Россией, к сожалению, вечная. Более того, она уже длится веками. И завершения войны как такового, по моему мнению, не может быть, может быть условное перемирие на какое-то определенное время. Для нас было бы очень хорошо, если бы мы заставили Россию пойти на перемирие на наших условиях, а это возможно при условии уничтожения военного потенциала России. Я считаю, что такие вещи возможны, а после этого возможно перемирие на десятки лет, чтобы россияне боялись даже смотреть в нашу сторону», — пояснила Мария Берлинская.

Единственный путь — система тотального технологического уничтожения

Берлинская резюмирует: устойчивый мир не подписывается на бумаге с диктаторами, он борется исключительно собственной силой и технологическим преимуществом, которое способно остановить любого союзника Кремля.

«Означает ли это, что будет завершена война? Нет. Но означает ли это, что можно принудить Россию к устойчивому миру? Да. Это можно сделать, но одним единственным путем — построением системы тотального, технологического уничтожения любых оккупантов, которые будут пытаться сюда прийти — россияне, северные корейцы, иранцы, белорусы, любой другой, кто будет союзником России в этих попытках. Поэтому я лично не верю, что война закончится. Я верю в то, что можно принудить Россию к длительному перемирию на десятилетия. Все равно Россия — это наш пожизненный сосед и враг.

