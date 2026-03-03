"Мы еще с ностальгией вспомним 2025 год": Берлинская предупредила о тысячах автономных дронов над Украиной

Мария Берлинская

Реклама

Руководитель проекта Victory Drones Victory Drones Мария Берлинская заявила, что в ближайшие 12–18 месяцев Украина может столкнуться с качественно новым этапом беспилотной войны с массированным применением дистанционно управляемых и автономных систем.

Об этом она сообщила в соцсетях.

По ее словам, уже сейчас следует готовиться к нескольким возможным сценариям.

Реклама

«Шахеды» как универсальная платформа

Берлинская прогнозирует расширение функционала дронов типа «Шахед» и их аналогов — от ударных миссий до роли ретрансляторов связи, элементов mesh-сетей, платформ для минирования или даже «дрономаток».

Также ожидается усиление атак с использованием дронов на оптоволокне. Не исключено, что часть беспилотников станет носителями других БПЛА, что позволит значительно увеличить дальность поражения.

«У кого более длинная ударная «рука» и скорее принятие решений – в частности через онлайн-управление или автономность – тот будет в более выгодной позиции», – отмечает она.

LTE и полная автономность

Среди рисков – активное использование LTE для координации массированных атак. Берлинская предполагает, что в России могут готовить операции, масштабнее предыдущих беспилотных кампаний, с привлечением сотен дронов одновременно.

Реклама

В таком сценарии операторы могут управлять БПЛА на расстоянии тысяч километров, или же системы будут работать полностью автономно.

Параллельно будут развиваться и средства противодействия – радиоэлектронная борьба, механические методы перехвата, лазерные и электромагнитные решения.

Единственная «армия роботов»

Еще одно возможное направление – объединение воздушных, наземных и морских беспилотных систем в общую координационную сеть через программное обеспечение и mesh-связь.

«Представьте армию роботов, которые обеспечивают связь друг другу и получают задания с больших экранов за тысячи километров», — объясняет Берлинская.

Реклама

По ее словам, в случае отсутствия системной подготовки Украина может столкнуться с ситуацией, когда 2025 год будет казаться «иногда, когда дронов было еще мало».

Берлинская отмечает, что все национальные ресурсы, интеллектуальные, инженерные и производственные, должны быть направлены в сектор военных технологий.

«Против нас работают объединенные инженерные команды России, Китая и Ирана. Это сотни тысяч людей, задействованных в машине войны. Мы должны адекватно оценить реальность и быть готовыми сдержать масштабное роботизированное вторжение», — подытожила она.

Берлинская подчеркивает: вопрос развития беспилотных систем и средств противодействия – это не стратегия на будущее, а настоятельная необходимость безопасности страны уже сегодня.

Реклама

Напомним, что ранее Берлинская объяснила, как вынудить Путина к переговорам.

Берлинская сказала, какие убытки заставят Россию действительно вступить в переговоры об окончании войны в Украине.