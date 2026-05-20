Могут ли украинских мужчин депортировать из Европы: в МВД сделали важное заявление

Украинские беженцы / © ТСН

Реклама

Депортация украинских мужчин из Германии или других стран Европейского Союза возможна только по решению местных органов власти этих государств. У Украины нет полномочий самостоятельно определять, кого другая страна должна оставить на своей территории или вернуть.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в ответ на запрос УНИАН.

В МВД объяснили, что принудительное перемещение людей через границу происходит исключительно на основании международных договоров. В случае со странами ЕС речь идет о Соглашении между Украиной и Европейским Союзом о реадмиссии лиц.

Реклама

Согласно этому соглашению Украина обязана принимать обратно своих граждан, если государство ЕС докажет их украинское гражданство и отсутствие законных оснований для дальнейшего пребывания на его территории. В то же время, предусмотрена четкая процедура передачи таких лиц.

В ведомстве подчеркнули, что решение о законности пребывания человека в Германии или любой другой стране ЕС принимается исключительно компетентными органами этого государства.

Именно они определяют условия въезда, проживания или возможного возвращения иностранцев.

"Украина не имеет полномочий самостоятельно решать, кого другая страна должна оставить или вернуть", - подчеркнули в МВД.

Реклама

Возвращение украинцев из-за границы - последние новости

Напомним, лидер чешской ультраправой и антииммигрантской партии SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура заявил, что Прага ведет переговоры в ЕС о возможной прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Ранее мы писали о том, что Киев хочет получить данные о своих гражданах в ЕС. Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, во время которой ключевой темой стало будущее украинцев, находящихся в Европейском Союзе из-за войны.

Также сообщалось, что ЕС может продлить защиту украинцев до 2027 года, исключив из него пригодных для службы мужчин.

Новости партнеров