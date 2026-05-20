Чи можуть українських чоловіків депортувати з Європи: у МВС зробили важливу заяву

Депортація українських чоловіків з Німеччини чи інших країн Європейського Союзу можлива лише за рішенням місцевих органів влади цих держав. Україна не має повноважень самостійно визначати, кого інша країна повинна залишити на своїй території або повернути.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у відповідь на запит УНІАН.

У МВС пояснили, що примусове переміщення людей через кордон відбувається виключно на підставі міжнародних договорів. У випадку з країнами ЄС йдеться про Угоду між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб.

Згідно з цією угодою, Україна зобов’язана приймати назад своїх громадян, якщо держава ЄС доведе їхнє українське громадянство та відсутність законних підстав для подальшого перебування на її території. Водночас передбачена чітка процедура передачі таких осіб.

У відомстві наголосили, що рішення про законність перебування людини в Німеччині або будь-якій іншій країні ЄС ухвалюють виключно компетентні органи цієї держави.

Саме вони визначають умови в’їзду, проживання або можливого повернення іноземців.

“Україна не має повноважень самостійно вирішувати, кого інша країна повинна залишити або повернути”, — підкреслили в МВС.

