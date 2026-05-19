Украинских мужчин могут «попросить» из одной из крупнейших стран ЕС

Прага. / © unsplash.com

Реклама

Лидер чешской ультраправой и антииммигрантской партии SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура заявил, что якобы Прага ведет переговоры в ЕС о возможной прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, он выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех граждан Украины в Чехии, одна для этого нужна поддержка других стран Евросоюза. Впрочем, признает Окамура, такие переговоры «продвигаются тяжело».

Реклама

Свою позицию руководитель SPD аргументирует тем, мол, украинцы постоянно ездят в Украину в отпуск.

«Тих украинцев здесь многовато, а должны с тем что-то делать», — дерзко высказался политик.

Кроме того, Томио Окамура увязал прекращение временной защиты с завершением войны в Украине. По его словам, после окончания боевых действий этот механизм потеряет смысл. Ведь, говорит он, украинцы будут вынуждены либо вернуться домой, либо оформлять стандартные виды на жительство в Чехии.

В то же время, отмечает политик, его ультраправая политсила завершает подготовку новой версии закона об иностранцах. Этот документ будет предусматривать более жесткие условия пребывания граждан других стран в Чешской Республике. В частности, для украинцев с временной защитой.

Реклама

Возвращение украинцев из-за границы — последние новости

Недавно стало известно, что Киев хочет получить данные о своих гражданах в ЕС . В частности, речь идет об учете уязвимых категорий населения, что необходимо для планирования политики возвращения и подготовки общин к приему людей.

Заметим, по словам министра социальной политики Дениса Улютина, после войны домой могут приехать около 2 миллионов граждан. Основным вызовом для государства способность территориальных общин обеспечить новых жителей необходимыми условиями для жизни

Правительство Ирландии начнет реализовывать программу добровольного возвращения украинских беженцев домой после завершения директивы ЕС о временной защите. Отмечается, что вместо выплат на содержание беженцев с власть будет финансировать их возвращение.

Дата публикации 11:38, 14.05.26 Количество просмотров 40 Украинка рассказала о строгих правилах в детсадах Швейцарии

Новости партнеров