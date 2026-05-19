Как найти клеща на теле с помощью смартфона: простой лайфхак

Клещ

Реклама

Подхватить клеща становится проще, особенно во время прогулки с собакой в лесу. Достаточно быстрой проверки, чтобы убедиться, что нежелательный паразит не прячется под шерстью или на коже вашего любимца.

Об этом пишет издание gry-online.

Как отмечает автор материала Збигнев Возницкий, возвращение с прогулки может сопровождаться утомительной проверкой, не принесла ли собака клеща. По его словам, современные гаджеты способны значительно облегчить жизнь хозяевам.

Реклама

«Смартфоны упрощают этот процесс и нет необходимости в сложном программном обеспечении. Всю операцию можно выполнить с помощью любого приложения, например „Лупа“», — отмечает Возницкий.

Он добавляет, что на операционной системе iOS «Лупа» уже установлена по умолчанию, а вот владельцам Android следует загружать ее исключительно из надежного источника.

В чем главный секрет

С помощью приложения «Лупа» поиск клеща в шерсти собаки станет менее сложной задачей, ранее требовавшей чрезвычайного терпения и выносливости. Этот метод доступен как для владельцев iPhone, так и для пользователей Android-смартфонов, поскольку приложение совместимо с большинством популярных операционных систем.

Эксперты по комплексному уходу за домашними животными объясняют, что процесс активации этой функции в обеих системах очень похож.

Реклама

«Он включает в себя включение инверсии цвета. Эта опция применяет к экрану специальный фильтр, что значительно облегчает обнаружение даже маленького, молодого клеща», — говорится в материале.

Как настроить функцию на iPhone и Android

Для того чтобы обнаружить паразита на устройствах Apple, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Найдите приложение «Лупа» и включите его.

Щелкните значок шестерни или значок настроек в правом нижнем углу.

Пролистайте доступные параметры, пока не найдете фильтры.

Выберите значок плюса рядом с фильтрами, чтобы добавить их прямо на главную панель управления «Лупа».

Повернитесь на экран «Лупа» и найдите фильтр инвертированного цвета.

Если у вас телефон на Android, он работает аналогично устройствам Apple. Однако удобство использования напрямую зависит от загруженного приложения. Некоторые программы работают аналогично «Лупе» на iPhone, в то время как другие имеют только одну опцию цветовой инверсии в настройках, которую необходимо включать и выключать вручную. Поэтому единственного способа включения этой функции для всех Android-устройств нет.

Что делать, если вы нашли паразита

Дополнительное преимущество перхоти заключается в возможности увеличения изображения. Благодаря хорошему объективу камеры очень легко определить, имеете ли вы дело с опасным паразитом или это просто обычная пылинка.

Реклама

Если вы подтвердили наличие клеща, специалисты призывают действовать немедленно. Его необходимо сразу удалить пинцетом. Только после этого следует обращаться за помощью к специалистам: к врачу — если клещ был обнаружен на человеке, или к ветеринару — если вредителя занесло домой животное.

Сезон клещей — последние новости

Напомним, в теплое время года растет активность клещей, поэтому специалисты советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и внимательно осматривать тело после прогулок. Эксперты также отмечают, что клещи чаще придираются к светлой одежде.

Также врачи призывают правильно удалять клещей после укуса, ведь ошибки во время этого могут повысить риск инфицирования, в частности болезнью Лайма. Медики не советуют сжимать клеща, резко выдергивать его или заливать маслом или спиртом.

Специалисты рекомендуют использовать специальные инструменты или метод петли, захватывая клеща максимально близко к коже и осторожно выкручивая его. После укуса важно следить за самочувствием и обращаться к врачу при появлении температуры, сыпи или других симптомов.

Реклама

Новости партнеров