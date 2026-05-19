Эксклюзив ТСН
Российская атака убила двух сестер: Киев прощается с дочерьми погибшего героя (видео)

Столица прощается с двумя юными сестрами, жизнь которых оборвала ночная российская атака.

Ирина Лабьяк, Дмитрий Фурдак
Прощание в Киеве с Верой и Любавой Яковлевыми

Прощание в Киеве с Верой и Любавой Яковлевыми

В Киеве 19 мая проходит прощание с 17-летней Верой и 12-летней Любавой Яковлевыми. Сестры погибли в результате российской атаки на столицу в ночь на 14 мая.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Прощание с Верой и Любавой проходит в Михайловском златоверхом монастыре. Заметим, что три года назад во время выполнения боевого задания погиб их отец Андрей Яковлев «Рыжий».

Любава училась в 6-А классе киевского лицея №323. Вера была второкурсницей Профессионального колледжа искусств Киевского национального университета технологий и дизайна.

Напомним, 14 мая российская ракета попала в киевскую многоэтажку, в результате чего погибли десятки людей. Эта трагедия уничтожила семью погибшего в 2023 году на Луганщине защитника Украины Евгения Яковлева. Его жена Татьяна выжила во время ракетного удара, который полностью разрушил подъезд их дома, но две дочери, 17 и 12 лет, оказались под завалами. Несмотря на надежды матери, спасатели впоследствии подтвердили, что обе девочки погибли.

