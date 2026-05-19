Продление защиты в ЕС, но без мужчин: как Европа планирует изменить правила для беженцев из Украины
В Евросоюзе обсуждают возможность лишения военнообязанных украинцев права на убежище после марта 2027 года, поскольку предоставление им убежища противоречит военной поддержке Киева.
ЕС может продлить защиту украинцев до 2027 года, исключив из него пригодных для службы мужчин.
Такой вывод напрашивается из заявления спецпредставительницы по вопросам украинцев в ЕС Ильвы Йоганссон, выступающей за лишение украинцев призывного возраста права на убежище в Евросоюзе, в эфире украинской службы DW.
«По моему личному мнению, не совсем логично то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, только пересекают границу — возможно, даже нелегально — сразу получают временную защиту», — сказала Йоганссон, отвечая на вопрос, что будет с защитой украинцев в ЕС после марта 2027 года.
«Я считаю, что это противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине, ведь мы поддерживаем ее и в военном аспекте борьбы с российской агрессией. Поэтому, по-моему, есть смысл в том, чтобы вводить определенные ограничения», — добавила она.
В то же время Йоганссон отметила, что дискуссии по этой теме все еще продолжаются, и ограничения, если их и введут, будут «незначительными».
Возвращение украинцев из-за границы — последние новости
Напомним, лидер чешской ультраправой и антииммигрантской партии SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура заявил, что Прага ведет переговоры в ЕС. о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
Ранее мы писали о том, что Киев хочет получить данные о своих гражданах в ЕС. Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, во время которой ключевой темой стало будущее украинцев, находящихся в Европейском Союзе из-за войны.