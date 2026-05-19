В Бразилии 88-летнего мужчину, смерть которого констатировали врачи, впоследствии обнаружили живым уже в похоронном бюро. Работники учреждения заметили у пенсионера признаки жизни и вызвали скорую помощь.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел в субботу, 16 мая. Хурачи Розу Алвеса доставили в больницу в городе Президенте-Бернардес с дыхательной недостаточностью. После осмотра врач констатировал смерть мужчины. Впоследствии в медучреждение вызвали работников похоронного бюро, которые перевезли его для проведения стандартных посмертных процедур и подготовки к поминкам.

Однако уже в похоронном бюро работники заметили необычные движения в области живота мужчины и заподозрили, что он может подавать признаки жизни.

Техническая руководительница медсестер похоронного бюро Жаклин Броджато рассказала местным СМИ, что сотрудники сначала не были уверены, дышит ли мужчина. По ее словам, после того, как они заметили жизненные признаки, мужчине начали оказывать первую помощь до приезда скорой.

Броджато сообщила, что работники пытались освободить дыхательные пути мужчины. Она также отметила, что по прибытии скорой врач сразу ввел мужчине успокаивающие препараты и провел интубацию перед транспортировкой в медучреждение.

После этого Хурачи Розу Алвеса срочно перевезли в больницу в городе Президенте-Пруденти. Как сообщают местные СМИ, сейчас мужчина находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

Родные пенсионера рассказали журналистам, что сначала были удивлены задержкой в похоронном бюро. Позже семье объяснили: работники заметили, что мужчина подает признаки жизни.

После инцидента правоохранители открыли дело по факту неоказания помощи. Имя врача, который официально констатировал смерть пенсионера, пока не разглашают.

Представитель семьи Карлос Альберто Карнейро заявил местным медиа, что пережитое могло еще больше ухудшить состояние мужчины из-за его преклонного возраста, а также длительного времени без надлежащей медицинской помощи и ухода.

В больнице города Президенте-Бернардес тем временем сообщили о начале внутреннего расследования. В медучреждении также заверили, что готовы предоставить все необходимые объяснения по ситуации.

