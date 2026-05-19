На Закарпатье уролог продавал уклонистам удаленные камни других пациентов, чтобы те могли избежать мобилизации (фото)

Задержание врача-уролога / © закарпатская областная прокуратура

На Закарпатье разоблачили медика, придумавшего крайне циничный способ фальсификации диагнозов для получения отсрочки от мобилизации. Врач-уролог районной больницы на Береговщине продавал военнообязанным удаленные камни тяжелобольных пациентов.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Как работала схема

По данным следствия, Береговская окружная прокуратура уже сообщила медику о подозрении. Уролог за деньги предлагал мужчинам призывного возраста «легально» избежать мобилизации по состоянию здоровья.

Чтобы обман на медицинской комиссии выглядел максимально убедительно, врач прибег к шокирующим манипуляциям. Уролог передал клиенту реальный камень, ранее хирургическим путем удаливший из мочевыводящих путей другой пациентки — женщины с тяжелой онкологической патологией.

Военнообязанный должен предъявить этот чужой камень во время ультразвуковой диагностики (УЗИ) или анализов как собственный, чтобы подтвердить фиктивную болезнь.

Задержание на рабочем месте и расценки

Правоохранители задокументировали два эпизода передачи взятки прямо в служебном кабинете медика. Свои «услуги» он оценил в 400 долларов США: 100 долларов он получил в качестве аванса за подготовку первичной медицинской документации. А 300 долларов — за непосредственную передачу «камня» онкобольной женщины и финальное оформление истории болезни, которая открывала путь к отсрочке от призыва.

Врачу инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд и позиция прокуратуры

Береговский районный суд поддержал ходатайство юристов и отправил подозреваемого под стражу. Однако судья назначил залог в размере около 266 тысяч гривен.

В прокуратуре уже заявили, что считают такую сумму слишком мягкой и готовят апелляцию, требуя увеличения залога. Следователи СБУ, полиции и департамента стратегических расследований проверяют причастность уролога к другим аналогичным эпизодам торговли «справками».

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, организовавшего схему незаконной переправки лиц за границу. 34-летний киевлянин за 50 тысяч долларов предлагал уклончанам изготовить поддельные военно-учетные документы с отметкой о снятии с учета или «липовой» медицинской документации. Кроме того, имея связи в медучреждениях, мог обеспечить и подлинные документы с фейковыми диагнозами.

