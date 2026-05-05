Штрафы, розыск или тюрьма: что ждет уклонистов за неявку в ТЦК по повестке
В Сумском ТЦК разъяснили правила вручения бумажных и электронных повесток, сроки прибытия в военкомат и последствия игнорирования вызова.
Повестки и явка в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации регулируются определенными правилами.
О порядке вручения повесток, сроках явки и ответственности за неявку рассказали в Сумском областном ТЦК и СП.
Как вручают повестки
Вызов в ТЦК осуществляется повесткой, которую могут вручить лично или отправить по почте. Она может быть как бумажной, так и сформированной через государственный реестр. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.
Повестка посылается по адресу проживания или регистрации. В случае поступления заказного письма его необходимо получить в течение трех дней.
Сроки явки в ТЦК
После получения повестки определяются сроки явки:
до семи суток — для жителей областных центров;
до 10 суток — для жителей других населенных пунктов.
Что делать, если нет возможности явиться
Если гражданин не может прибыть в установленное время, он обязан уведомить об этом ТЦК в течение трех дней и документально подтвердить причину.
К уважительным причинам относятся болезнь, стихийные бедствия, военные действия, смерть близких родственников и другие объективные обстоятельства.
Ответственность за неявку
При неявке без уважительных причин предусмотрен административный штраф. Также возможно объявление в розыск. При систематическом уклонении наступает уголовная ответственность.
Игнорирование боевой повестки карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины.
