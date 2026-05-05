Скандал с избиением военного в ВСУ: солдат напал на побратима и скрылся — новые детали

ВСУ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

После появления видео с избиением военнослужащего в одной из частей на место выехали военные правоохранители – факт подтвердился. Пострадавшего быстро нашли и доставили в больницу, где оказали помощь.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

«Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное», — утверждают в сообщении.

О ситуации также поинцормированы члены его семьи.

Детали инцидента с избиением военного

По данным проверки, к избиению причастен солдат, оператор БпЛА, после инцидента самовольно покинувший часть. Его сейчас разыскивают.

Главнокомандующий ВСУ назначил служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и возможных участников инцидента. Собранные материалы передадут правоохранителям для возбуждения уголовного производства.

«Любые проявления насилия среди военнослужащих, которые бок о бок в сложное время защищают государство, недопустимы и позорны. Каждый такой факт получит надлежащую правовую оценку, а виновные будут привлечены к ответственности», — отметили в ведомстве.

